Il robot di Amazon molesta le operaie

Un robot italiano conquista Amazon. E fa licenziare migliaia di persone : Andrea Cuomo Confeziona i pacchi 5 volte più velocemente degli uomini. Tagli del colosso Usa nel mondo Loro non parlano. Quando abbiamo contattato Francesco Ponti, amministratore delegato della Cmc Machinery di Città di Castello, la risposta è stata laconica: «Al momento non posso fare commenti». E quando ci abbiamo provato via mail stesso risultato: «Purtroppo al momento non possiamo rilasciare interviste, potete trovare tutte le ...

Amazon recluta robot made in Italy che impacchettano 600 prodotti all’ora : Un magazzino di smistamento di Amazon (Getty Images) L’automazione del lavoro è sempre più reale, e se non tutte le occupazioni potranno essere svolte interamente dalle macchine già ci sono delle mansioni per cui il lavoro umano è richiesto in misura sempre minore. In questo quadro va letta la notizia che Amazon sta introducendo nei suoi magazzini un macchinario per impacchettare i prodotti in modo totalmente automatico. Lo riporta l’agenzia ...

Amazon : pacchi li fa robot italiano al posto personale : Un robot al posto del personale per preparare i pacchi di Amazon. Come anticipato da Reuters, il colosso dell'ecommerce ha iniziato ad utilizzare un macchinario prodotto dall'italiana Cmc di Citta' di Castello, in Umbria, in grado di fare i pacchi da spedire in maniera fino cinque volte piu' veloce rispetto ad un dipendente: 600-700 mila in un'ora. Amazon starebbe pensando di installare due di queste macchine in decine di suoi magazzini, ...

Amazon svela i robot (italiani) che sostituiscono gli umani e preparano i pacchi : Con un tweet del vicepresidente per le operazioni, il colosso di Seattle introduce i lavoratori automatici prodotti dalla Cmc di Città di Castello: "Ma il lavoro degli umani di oggi e del futuro è sempre la nostra prima preoccupazione"

Solo robot nei magazzini Amazon? Il dirigente : ci vorranno almeno dieci anni : Passeranno almeno dieci anni prima che Amazon abbia il suo primo magazzino completamente automatizzato . La previsione di Scott Anderson, che dirige il settore robotica del colosso delle vendite, ...