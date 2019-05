Cosenza | detenuto evaso dal carcere | è caccia allʼuomo

Cosenza - detenuto evade dal carcere. Caccia all’uomo con posti di blocco in tutta la città : Un detenuto è evaso dal carcere di Cosenza nella mattinata del 19 maggio. Secondo le prime notizie si tratta di un ragazzo di 20 anni, cittadino extracomunitario, arrivato nell’istituto penitenziario di Cosenza proprio stamani. L’evaso è vestito con un paio di pantaloncini e una maglietta. Il giovane è fuggito quando era nelle celle di sicurezza poste all’ingresso del carcere e quindi non era ancora entrato nella struttura interna dopo il ...

