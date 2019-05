Ascolti tv | Amici vince di nuovo ma su Rai Uno l’Eurovision fa meglio dell’anno scorso

Amici - riassunto 8° serale : Tish non raggiunge la finalissima - Ascolti record (24 - 3%) : Ieri sera è andata in onda la penultima puntata di Amici 18, quella che ha visto la scelta dei 4 talenti che sabato prossimo si contenderanno la vittoria. Dopo una lunga serie di esibizioni e qualche polemica, le varie commissioni giudicanti (televoto, giuria speciale e professori) hanno stabilito che sono Alberto, Giordana, Rafael e Vincenzo i finalisti di questa edizione del talent show. La semifinale del programma condotto da Maria De ...

Ascolti TV | Sabato 18 maggio 2019. Eurovision 19.7% - Amici cresce (24.3%). Caduta Libera (18.1%-22.2%) batte L’Eredità (16.2%-20.6%) : Madonna all'Eurovision Song Contest Nella serata di ieri, Sabato 18 maggio 2019, su Rai1 – dalle 20.59 all’1.09 – la finale dell’Eurovision Song Contest 2019 ha conquistato 3.539.000 spettatori pari al 19.7% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.16 alle 0.22 – la semifinale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.743.000 spettatori pari al 24.3% di share ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Ascolti - vince Amici - 4 milioni per Ballando : E’ andata ad Amici di Maria De Filippi la sfida degli Ascolti del sabato sera: la scuola di talenti di Canale 5 ha raccolto ieri una media di 4 milioni 136mila spettatori pari al 23.13% di share. Ballando con le stelle conferma, comunque, il gradimento del suo pubblico: lo show condotto da Milly Carlucci ha ottenuto un seguito di 3 milioni 803mila spettatori e del 22.1%. Ballando… tutti in pista, il segmento in onda alle 20.44, ha ...

