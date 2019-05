Acqua alta a Venezia | raggiunto picco di 110 cm

Meteo - attesa oggi a Venezia Acqua alta : allerta scongiurata - Sky TG24 - : In base alle previsioni di ieri, per oggi era attesa una massima di 105 centimetri. In realtà il livello dell'acqua, nella notte, non ha superato i 73. Nel pomeriggio, è atteso un nuovo picco che ...

Acqua alta a Venezia - scongiurata l'alta marea : Acqua alta a Venezia, scongiurata l'alta marea In base alle previsioni di ieri, per oggi era attesa una massima di 105 centimetri. In realtà il livello dell’Acqua, nella notte, non ha superato i 73. Nel pomeriggio, è atteso un nuovo picco che tuttavia non dovrebbe oltrepassare i 75 centimetri Parole chiave: ...

Maltempo : evitata Acqua alta a Venezia. Allerta gialla in Liguria : Scongiurata un'altra marea record a Venezia : le previsioni parlavano per la notte scorsa di una massima di 105 centimetri, in realtà alle 00.35 si sono toccati solo i 73 centimetri. Il Centro maree ...

Acqua alta a Venezia : il picco di marea non supera i 73 cm : A Venezia era stata prevista ieri una marea record (era attesa una massima di 105 cm), ma alle 00:35 si è registrato un picco di marea di 73 cm. Il Centro maree del Comune prevede per le 14:20 una nuova massima di 75 cm (marea normale, codice verde). L'articolo Acqua alta a Venezia: il picco di marea non supera i 73 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

A Venezia l’Acqua alta è improvvisa. I turisti si fanno sorprendere dall’onda anomala : l’esito è uno spasso : Nel canale passa l’idroambulanza a sirene spiegate. I turisti se ne stanno sul bordo del canale per assistere alla scena, ignari di quello che sarebbe successo di lì a poco: l’onda generata dal passaggio veloce del motoscafo ha fatto tracimare l’acqua del canale che ha invase le calle circostanti regalando ai turisti un bagno inaspettato video facebook: Venezia non è Disneyland L'articolo A Venezia l’acqua alta è ...

Venezia - i turisti sono distratti e per loro finisce male. E non è colpa dell’Acqua alta : La laguna può giocare brutti scherzi se non si sta attenti. Anche in una bella giornata di sole e senza acqua alta. È ciò che è successo a un gruppo di turisti, a Venezia, mentre distratti osservavano passare una idroambulanza. In pochi secondi si è creata un’onda anomala che li ha investiti. “Benvenuti a Venezia” è stato il commento più diffuso sui social. Video Facebook/Venezia 360 gradi L'articolo Venezia, i turisti sono ...

Acqua alta a Venezia : più di così solo nel 1936 : Il maltempo ha fustigato l'Italia. Forti venti, piogge e nevicate, ieri e giovedì sono stati quasi un colpo di coda dell'inverno, più che un inizio primavera.A Venezia l'Acqua alta ha raggiunto una massima di 134 centimetri, non abituale per aprile, tanto che solamente nel 1936 erano stati raggiunti i 147 cm. Il picco ieri si è avuto alle 23.40, poi la laguna ha cominciato a scendere, raggiungendo i 129 cm.E dopo le nevicate, soprattutto nel ...

Acqua alta a Venezia : stasera previsto picco marea di 105 cm : Torna anche stasera l’Acqua alta nella città lagunare: dopo il picco da record per la stagione di 134 cm della scorsa notte, il Centro previsioni maree del Comune di Venezia ha previsto una punta massima alle 23:50 di 105 cm (marea sostenuta, codice giallo). L'articolo Acqua alta a Venezia: stasera previsto picco marea di 105 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Acqua alta a Venezia - oltre un metro di neve in Alto Adige : Il Maltempo, con venti forti, piogge e nevicate, nelle ultime 48 ore ha interessato l'Italia. L'acqua alta ha raggiunto a Venezia una massima di 134 centimetri. Una misura eccezionale per aprile; ...

Punta di Acqua alta 134 cm a Venezia : ANSA, - Venezia, 4 APR - L'acqua alta ha raggiunto a Venezia una massima di 134 centimetri sopra il medio mare, poco prima della mezzanotte. Una misura eccezionale per aprile; nella storia si conta ...

Venezia - Acqua alta record : 134 cm/ Non accadeva da 85 anni : laguna sommersa al 50% : acqua alta record a Venezia: nella tarda serata di ieri l'inondazione ha toccato quota 134 centimetri, un record che non si raggiungeva dal '34

Venezia - Acqua alta a 134 centimetri : non succedeva ad aprile dal 1936 - : La misura raggiunta poco prima della mezzanotte, poi la laguna ha cominciato a scendere. Allagato circa il 50% del suolo. Nella storia della città c'erano stati finora solo sette casi ad aprile di ...

