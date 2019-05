Tumori | 3 9 milioni di casi l’anno in Ue | manifesto dei pazienti in vista delle elezioni

Tumori - evitati 5 milioni di morti/ Il 1988 è l'anno nero : Per quanto riguarda i Tumori sono 5 milioni le morti evitate dal l'anno nero cioè il 1988 . Per il 2019 previste 1.4 milioni di morti per cancro nell'UE.

Tumori : nel 2019 previsti 1 - 4 milioni di morti in Europa : I Tumori continuano a fare vittime in Europa. Si prevedono 1,4 milioni di morti per queste malattie nell’Unione Europea nel 2019 (787.000 uomini, 621.000 donne). Un aumento di circa il 4,8% rispetto agli 1,35 milioni del 2014. Tuttavia i tassi di mortalità standardizzati sono in diminuzione per gli uomini da 139 per 100.000 persone nel 2014 a 131/100.000 nel 2019 (calo del 6%) e per le donne da 86 per 100.000 persone a 83/100.000 (calo del ...