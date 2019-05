Spalletti | Inter a Napoli per il massimo | Ancelotti un grande

Inter - Bonolis tesse le lodi di Spalletti : “meriterebbe di restare. Conte? Il passato non è importante” : Il conduttore di fede Interista ha sottolineato come preferirebbe la permanenza di Spalletti piuttosto che una sostituzione con Conte “L’Inter mi è sempre piaciuta indipendentemente dalla qualità delle stagioni. Spalletti credo che meriterebbe di continuare avendo a disposizione una rosa più importante di quella che ha avuto fino ad ora. È uscita dal fair play finanziario e questo dovrebbe permettere alla famiglia Suning di ...

Inter - Spalletti : “A Napoli per vincere - Ancelotti è un grande. Icardi vuole restare” : Le parole del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match in programma domani sera in casa del Napoli. L’allenatore nerazzurro presenta così il match: “Si cerca di affrontare tutte le partite per portare a casa il massimo, mancano le ultime due gare e siamo nelle condizioni di farle nella maniera corretta perché ci siamo allenati bene, nelle ultime gare non siamo riusciti a vincere alcune partite che ...

Napoli-Inter Conferenza Stampa di Luciano Spalletti : Alla vigilia della delicata trasferta di Napoli, dove l’Inter cercherà di chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League, Luciano Spalletti si intrattiene con i giornalisti presenti nella Media House del Suning Training Centre nella consueta Conferenza Stampa pre-gara.Con che approccio si affronta la gara con il Napoli?Vogliamo portare a casa il massimo. Siamo nelle condizioni di disputarle in modo corretto, ci siamo ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Allegri? Penso ad Ancelotti - è un maestro. Partita importante - ma non decisiva” : Inter, Spalletti presenta la sfida con il Napoli in conferenza stampa Inter Spalletti in conferenza| Luciano Spalletti, allenatore dell‘Inter, è Intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della Partita di domani contro il Napoli valevole per la 37a giornata di Serie A. queste le dichiarazioni del tecnico toscano. Queste le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa Che approccio servirà contro questo Napoli? ...

Spalletti ed il futuro di Icardi all’Inter : “ecco cosa penso succederà” : Spalletti ha parlato del futuro di Mauro Icardi in conferenza stampa, forse una delle ultime da tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, una delle ultime probabilmente da allenatore dell’Inter. “Dobbiamo risalire sul pullman della Champions League. Tutti i milioni di tifosi che ci sono se lo meritano, hanno fatto vedere di avere grande attaccamento a questi colori in questi anni“, ha ...

GRAFICO – Probabili formazioni Napoli-Inter : 3 cambi per Ancelotti. Spalletti scioglie i dubbi in attacco : Probabili formazioni Napoli-Inter, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti per il match: Probabili formazioni Napoli-Inter. Penultimo appuntamento della stagione e ultima gara giocata al San Paolo in questa stagione per gli azzurri impegnati in Napoli-Inter, il posticipo valido per la 37esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport pubblica il GRAFICO con le Probabili formazioni che ...

Joao Mario cacciato da Spalletti/ Inter - allontanato dall'allenamento perché pigro : Joao Mario cacciato da Spalletti: il centrocampista dell'Inter allontanato dall'allenamento perché pigro, per ora però non è fuori dai convocati.

Inter - clima poco sereno : Joao Mario è svogliato - Spalletti lo allontana : clima poco sereno in casa Inter, a tre giorni dalla trasferta di Napoli che potrebbe dire qualificazione in Champions matematica. Nell’allenamento odierno, infatti, problemi tra il tecnico Spalletti e il centrocampista Joao Mario. L’allenatore nerazzurro, infatti, ha allontanato dal campo il portoghese dal campo a causa della scarsa intensità e svogliatezza, invitandolo a ripresentarsi domani maggiormente motivato. LEGGI ...

L'Inter ha troppa fretta di regolare i conti con Spalletti : occhio - Champions a rischio : Il problema per l' Inter è che nel momento in cui il presente diventa pesante si parla del futuro. Le voci su Conte sono troppo insistenti per non destabilizzare Spalletti, che infatti alla vigilia del Chievo si concede una battuta per difendersi. È comprensibile il suo fastidio, ma non è consigliab

Inter - Spalletti non si fida del Chievo : “sarà una partita difficile” : “La pressione vive sempre in una squadra come l’Inter. Non c’e’ mai un risultato che ti permette di stare tranquillo, c’e’ sempre un obiettivo superiore da dover raggiungere. E’ normale che i nostri avversari vincano le partite, ed e’ normale per noi tentare di vincere tutte le partite che abbiamo davanti”. Sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Chievo, sfida ...

Inter – Spalletti non ci sta : “le voci sul mio futuro? Non ci spostano dal nostro obiettivo” : Luciano Spalletti senza peli sulla lingua in conferenza stampa: le parole del tecnico nerazzurro sul suo futuro all’Inter “Se giornali così importanti scrivono da mesi che non sarò più su questa panchina è perché avranno i loro motivi. Ma non ci sposta un millimetro dal tentativo di raggiungere il massimo dei nostri obiettivi“. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida casalinga con ...

Luciano Moggi - perché l'Inter adesso non può sbagliare : cosa rischia davvero Spalletti : È proprio strano il mondo del calcio, sia per chi lo vive da dentro sia per chi lo racconta. Le notizie si propagano con la velocità del fulmine e vengono lette con voracità e così, quando mancano, qualcuno le deve creare, magari corredandole con proprie impressioni che spesso non hanno niente a che

Inter - la Champions non determina il futuro di Spalletti : Il futuro di Luciano Spalletti all 'Inter non è strettamente collegato alla qualificazione alla prossima Champions League. Lo spiega Sky Sport , che aggiunge come la decisione sul prossimo allenatore dei nerazzurri verrà presa a prescindere dall'esito della corsa alla massima competizione europea per club. Una volta ottenuta la ...

Inter - Biasin : 'Più facile che Icardi resti con Spalletti che con Conte' : Ci apprestiamo a vivere un finale di stagione molto ricco per quanto riguarda il mercato delle società di Serie A: gran parte delle trattative passeranno inevitabilmente dalla conferma o meno di alcuni tecnici sulle rispettive panchine. Se per la Juventus l'attesa principale riguarda l'incontro fra il presidente Agnelli ed il tecnico bianconero Allegri (che secondo il Corriere dello Sport è previsto per mercoledì 15 giugno), in casa Inter ancora ...