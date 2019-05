Spalletti ed il futuro di Icardi all’Inter | “ecco cosa penso succederà”

Inter – Spalletti non ci sta : “le voci sul mio futuro? Non ci spostano dal nostro obiettivo” : Luciano Spalletti senza peli sulla lingua in conferenza stampa: le parole del tecnico nerazzurro sul suo futuro all’Inter “Se giornali così importanti scrivono da mesi che non sarò più su questa panchina è perché avranno i loro motivi. Ma non ci sposta un millimetro dal tentativo di raggiungere il massimo dei nostri obiettivi“. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida casalinga con ...

Inter - la Champions non determina il futuro di Spalletti : Il futuro di Luciano Spalletti all 'Inter non è strettamente collegato alla qualificazione alla prossima Champions League. Lo spiega Sky Sport , che aggiunge come la decisione sul prossimo allenatore dei nerazzurri verrà presa a prescindere dall'esito della corsa alla massima competizione europea per club. Una volta ottenuta la ...

Conte o Spalletti all'Inter? Le news di Di Marzio sul futuro allenatore : Nell'immediato un solo obiettivo, conquistare il terzo posto e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Poi, per l' Inter , sarà tempo di iniziare a programmare la prossima stagione. ...

Inter - Marotta : 'Spalletti? Il futuro del club è con lui' : La nuova Inter ripartirà ancora con Luciano Spalletti in panchina. Ad affermarlo, nuovamente, è l'amministratore delegato della parte sportiva dell' Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn : "Con ...

Luciano Spalletti pensa al presente ma anche al suo futuro : Luciano Spalletti ieri, oggi e domani: all’Inter restano ancora quattro tappe da superare e l’allenatore, indipendentemente dal contratto sino al 2021 a 4,5 milioni a stagione firmato lo scorso agosto con il futuro presidente Steven Zhang, si sente più saldo. Sino a un mese e mezzo fa sembrava appeso a poco più di un filo.L’Inter grazie a Spalletti non è affondataOra dalla sua ci sono i risultati fin qui ottenuti, uno spogliatoio che è ...

Udinese-Inter - Spalletti ammonisce : “sarà come uno scontro diretto. Futuro con Icardi? Ecco cosa dico” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con l’Udinese, fondamentale nella corsa alla Champions League “Dobbiamo affrontare queste partite fin da subito nella maniera giusta, andare a lottare a casa di una squadra che deve raggiungere la salvezza a 4 giornate dalla fine è come uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Abbiamo una partita difficile per l’importanza ...

Inter - Spalletti : Il futuro non è più nelle sue mani : Il futuro di Spalletti non dipende solo dal tecnico toscano. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come le riflessioni del club nerazzurro pensano attualmente più verso l'esonero. ' Spalletti è uno che nel suo lavoro non lascia niente al caso. Sa bene che la decisione sul suo ...

Scontro Wanda Nara-Cassano : "Mauro decide il suo futuro - non Antonio che è amico di Spalletti” : Matteo Luciani Scintille tra Wanda Nara e Antonio Cassano durante la trasmissione Tiki Taka. Oggetto della lite il futuro di Mauro Icardi all'Inter Volano scintille tra Wanda Nara ed Antonio Cassano durante la trasmissione Tiki Taka. A causare il "litigio", come riporta il Corriere dello Sport, è ovviamente il futuro di Mauro Icardi all'Inter di cui Wanda Nara è sia moglie che agente. La moglie dell'attaccante nerazzurro ha ...

Inter - Wanda Nara disegna il futuro di Icardi : “Spalletti resta 100 anni? Allora Mauro…” : La show girl argentina ha parlato del futuro del marito nel corso di Tiki Taka, facendo chiarezza sulla volontà di Icardi Toni bassi, per portare avanti quel processo di riconciliazione iniziato dopo il ritorno di Mauro Icardi in campo con l’Inter. Wanda Nara continua a parlare del futuro del marito nelle sue ospitate a Tiki Taka, sottolineando come la sua intenzione sia quella di rimanere in nerazzurro. Tano ...

Inter - futuro Spalletti : prima la Champions - poi il vertice : Non si può vivere di certezze, in fondo la Champions va ancora blindata. Ma quando Luciano Spalletti, dopo la partita, sussurra un «decide la società, io rimarrei 100 anni all'Inter perché è un bel ...

Marino : 'Icardi lascerà l'Inter. Futuro di Spalletti in bilico' : Pierpaolo Marino , ex dirigente tra le altre di Atalanta e Napoli, ha parlato a Sky Sport della situazione di Icardi all' Inter e della possibile conferma di Spalletti : 'Icardi? L'anno prossimo secondo me se ne andrà. L'anno prossimo ci sarà un po' una rifondazione in casa Inter . ...

Inter - in primo piano il futuro di Icardi e Spalletti : le parole di Marotta : Continuità nei risultati, piazzamento Champions più tranquillo, situazione Icardi risolta. Momento sereno in casa Inter dopo la vittoria di ieri in casa del Frosinone. A Radio Anch’io Sport ha parlato Beppe Marotta, affrontando diversi argomenti. “In questi mesi nerazzurri ci sono state un po’ di difficoltà di inserimento – si legge – ma io posso garantire esperienza. Il futuro di Icardi? Difficile fare ...

Inter - il futuro di Spalletti si deciderà a fine anno : il punto di Gianluca Di Marzio : futuro Inter: Spalletti resta o Spalletti parte? Una domanda fondamentale nell'universo nerazzurro che orienterà le prossime stagioni. Un rebus molto delicato dove, in molti, danno l'ex allenatore ...

Spalletti - Frosinone-Inter/ 'Lautaro può giocare dall'inizio - il mio futuro a giugno' : Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera Frosinone-Inter: ecco le sue dichiarazioni principali