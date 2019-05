Playoff Serie A Basket 2019 | si comincia con Milano-Avellino e Sassari-Brindisi

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019) Con le prime due partite delledei quarti di finale AX Armani Exchange–Sidigase Banco di Sardegna–Happy Casapartono oggi iscudetto del campionato italiano di2018-. La prima partita sarà quella delle 19 al Mediolanum Forum tra, rispettivamente prima e ottava nella regular season dellaA. I meneghini e i campani non si sono mai incontrati nella postseason prima di quest’anno, mentre gli ultimi sei precedenti nella stagione regolare sono finiti con tre vittorie per parte. In questa stagioneè stata la prima squadra a battere i campioni in carica per 85-81 alla 13a giornata, quando sulla panchina degli irpini c’era ancora Nenad Vucinic, poi al ritorno gli uomini di Simone Pianigiani si sono presi la rivincita vincendo 85-79. Pianigiani non ha mai perso unadiin sette ...

