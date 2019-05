quotidianodiragusa

(Di sabato 18 maggio 2019): Marcpartirà dallaposition nel Gran Premio di Francia, quinta prova stagionale del Mondiale MotoGp in corso a Le

mezza_parola : #news Motomondiale: pole Marquez su Petrucci a Le Mans, Rossi 5^ di Sicilianews24 - corsedimoto : MOTOGP - Marc Marquez conquista la 55^ pole position in carriera a pari merito con Valentino Rossi. Il Cabroncito p… - motogpnews24 : Le Mans, Navarro va in pole in Moto2 -