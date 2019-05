lastampa

(Di sabato 18 maggio 2019)a poche ore dalla finale dell’Eurovision Song Contest, prima di salire su uno dei palchi più importanti della sua vita, ha voluto prendersi il tempo per raccontare qualcosa che gli sta particolarmente a cuore: il desiderio diunita e senza discriminazioni. Forse è proprio il contesto in cui si trova in questi giorni a fargli senti...

EurovisionRai : Noi già così ?? @Mahmood_Music ti aspettiamo sabato su @RaiUno! #ESCita #ESC2019 #Eurovision #DareToDream @Eurovision - RaiRadio2 : In bocca al lupo @Mahmood_Music che rappresenterà l'Italia all' @Eurovision Song Contest Italia ?????? Sabato 18 magg… - AlessiaPesaresi : Mahmood: “Noi artisti sogniamo ancora un’Europa che ci unisce” @LaStampa -