Juventus | Inzaghi e Gasperini in lizza per la panchina? E Guardiola…

Inzaghi-Juventus? Lotito fa il punto della situazione : Lazio, Claudio Lotito è stato interpellato in merito al futuro di Simone Inzaghi, uno dei papabili per il dopo-Allegri alla Juve “E’ un problema che per me non si pone: io sono indisponibile, non so cosa voglia fare lui...“. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fatto capire chiaramente che intende trattenere a tutti i costi il suo allenatore Simone Inzaghi, fresco di vittoria della Coppa Italia. “Il ...

Juventus : Deschamps sarebbe in pole - Inzaghi e Sarri le alternative : Il prossimo allenatore della Juventus potrebbe davvero essere Didier Deschamps, lo scrivono in molti e per qualcuno è addirittura il favorito numero uno, attenzione però a Simone Inzaghi e a Maurizio Sarri, nomi caldi ormai da qualche giorno. Il francese, ex di turno e campione del mondo in carica con la sua Francia, è uno dei pochi nomi che vengono scritti su tutte le prime pagine dei giornali sportivi di oggi. Ha esperienza, sa che cosa è la ...

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus? Arriva la risposta di Lotito… : Simone Inzaghi è uno dei papabili successori di Allegri sulla panchina della Juventus. Però, il tecnico della Lazio fresco di vittoria della Coppa Italia, è un “pupillo” di Lotito. Guai a toccarlo, in virtù del rapporto che c’è tra i due, come affermato dallo stesso patron biancoceleste. Ecco le parole in merito nel corso di un forum al Corriere dello Sport. “Inzaghi alla Juve? E’ un problema che per me non si ...

Juventus - chi sarà il nuovo allenatore dopo Allegri? Conte - Simone Inzaghi - Pochettino - Mihajlovic o Deschamps : Ora che il divorzio tra la società bianconera e l’allenatore che ha vinto 5 scudetti di fila è stato ufficializzato, chi siederà sulla panchina della Juve? Ecco il totonomi

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Juventus : Allegri verso l’addio - Conte e Inzaghi tra i possibili sostituti : Il divorzio è sempre più vicino, Allegri nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Juventus. A spingere su questa ipotesi sono oggi La Repubblica e La Stampa, mentre i giornali di settore come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport sono meno sicuri del divorzio anche se non escludono la possibilità. L’incontro di cui si parla da settimane ancora non c’è stato e questo fa capire come la situazione sia tesa, il tecnico è ...