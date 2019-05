Caleb Ewan ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia

Giro d’Italia 2019 - risultato ottava tappa : a Pesaro Caleb Ewan beffa in volata Elia Viviani : Frazione molto incerta, con un finale movimentato, ma che si è risolto con una volata quello dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2019: la più lunga della Corsa Rosa, di 239 km da Tortoreto Lido a Pesaro, è stata vinta dal folletto australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal). Dopo tre piazzamenti arriva il successo, il primo al Giro per il velocista oceanico, che ha beffato Elia Viviani e Pascal Ackermann. Resta in Maglia Rosa senza ...

Caleb Ewan preferisce la pressione - : Caleb Ewan è pronto per il suo Giro d'Italia: spera di vivere la Corsa Rosa da protagonista e non lo nasconde. 'Penso che ci saranno cinque o sei opportunità per le volate, non molte ma abbastanza - ...

Giro d’Italia 2019 : i convocati della Lotto Soudal. Caleb Ewan la stella per le volate - Campenaerts ci prova per la Rosa : Manca un protagonista in chiave classifica generale, un vero e proprio scalatore, ma la Rosa della Lotto Soudal al Giro d’Italia 2019, ufficializzata in mattinata, sarà comunque molto interessante. Due o tre corridori di livello internazionale, a partire da Caleb Ewan in chiave volate, passando per Victor Campenaerts nelle cronometro, arrivando al tuttofare Thomas De Gendt che potrebbe inventarsi da un giorno all’altro ...

Giro di Turchia 2019 : Caleb Ewan stacca tutti nell’ultima particolare tappa ad Istanbul - corsa a Großschartner : Arrivo particolare nel centro di Istanbul per quanto riguarda l‘ultima tappa del Giro di Turchia 2019. L’ultimo chilometro insidiosissimo ha visto la sfida tra i due migliori velocisti del gruppo: Sam Bennett ha anticipato i tempi, Caleb Ewan lo ha raggiunto e staccato, centrando il secondo successo nella corsa. Ad imporsi in classifica generale è l’austriaco Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), davanti all’azzurro ...