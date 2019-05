Usa | è morto Grumpy Cat | il gatto ' musone' più famoso e ricco dei social network

Usa - morto architetto piramide Louvre : 6.12 morto a 102 anni l'architetto cinese naturalizzato statunitense, Ieoh Ming Pei, uno degli ultimi grandi maestri dell'architettura modernista.Tra le sue opere, oltre alla piramide del Louvre, la East Building della National Gallery di Washington, la Biblioteca di J.F. Kennedy a Boston e il Deutsches Histosches Museum di Berlino. Nato nel 1917,divenne cittadino Usa nel 1954. Vinse il Pulitzer nel 1983, e nel 1992 il presidente George H.W. ...

Isaac Kappy é morto chi era l’attore di Thor e Breaking Bad. CaUsa della morte : Isaac Kappy é morto chi era l’attore di Thor e Breaking Bad. Causa della morte Scomparso all’età di 42 anni l’attore americano Isaac Kappy noto al grande pubblico per aver recitato in Thor, Terminator Salvation, Breaking Bad e The Night Shift. E abbastanza conosciuto anche per essere un seguace delle teorie complottiste del QAnon. Oltre che per aver accusato di pedofilia volti celebri di Hollywood. QAnon è definibile come una ...

Le violenze contro i musulmani in Sri Lanka hanno caUsato il primo morto : Le violenze contro i musulmani in Sri Lanka seguite agli attentati di Pasqua hanno causato il primo morto: un 45enne aggredito all’interno della sua bottega da carpentiere nel distretto di Puttalam, nella Provincia del Nord-Ovest, dove è stato mantenuto il coprifuoco

Usa.Spartoria scuola : morto uno studente : 03.21 E' morto uno degli studenti feriti nella sparatoria avenuta in una scuola nei sobborghi di Denver. Si tratta di un 18enne. Lo ha reso noto lo sceriffo

Uomo accUsa malore alla guida e provoca incidente : un morto : Roma – Tragedia in via di Decima, poco prima delle 12, dove un Uomo colto da malore alla guida ha causato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’Uomo che innescato lo schianto, un italiano di 63 anni, e’ morto. Sul posto e’ intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale. Non gravi le conseguenze riportate dagli altri conducenti. Al momento e’ stata chiusa via di Decima all’altezza di via Sabatini, ...

SiracUsa : incendio in un garage - morto un uomo : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 51 anni, disoccupato, è morto carbonizzato nell'incendio divampato in un garage di via Becchilide, nel centro di Siracusa, trasformato in un'abitazione. Le fiamme sono divampate intorno alle 7.30 di questa mattina. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini ma

Adam Sky è morto dissanguato dopo un incidente. La caUsa della morte : Adam Sky è morto dissanguato dopo un incidente. La causa della morte Il dj e producer di 42 anni Adam Sky, Adam Neat è il suo vero nome, è morto a Kuta-Bali. A causare la sua morte è stato un incidente motivato dalla volontà di soccorrere una sua amica, all’interno del resort dove si trovavano per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Adam Sky, le dinamiche del tragico incidente La vittima, nell’andare in soccorso di una sua ...

Affonda peschereccio di SiracUsa a Malta - un morto : Malta - Un peschereccio iscritto al compartimento marittimo di Siracusa, lo 'Zaira', è Affondato la notte scorsa a largo di Malta. Secondo le prime notizie uno dei componenti dell'equipaggio è morto ...

