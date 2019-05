Imprenditore a Salvini | negozi cannabis arginano narcos | provi a negare se può

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Reggio Emilia – E’ attesa per il 30 maggio prossimo la sentenza della Corte di Cassazione che, a sezioni riunite, potrebbe dirimere l’annosa questione della vendita dilight in Italia. A spiegarlo la deputata del Pd Giuditta Pini, che nel suo “tour” di oggi a Reggio Emilia per sostenere la campagna elettorale dei candidati del Partito democratico e del sindaco uscente Luca Vecchi, ha fatto tappa anche in uno storico “grow shop” della citta’. Ad accompagnare la parlamentare l’parmigiano Luca Marola, fondatore dell’azienda Easyjoint (leader nazionale del settore) e i candidati in sala del Tricolore del Pd Dario De Lucia (che corre per un secondo mandato) e Fabiana Montanari. L’appuntamento e’ una risposta in piena regola al ministro Matteo, che di recente si e’ scagliato contro i ...

