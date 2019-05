Gioia Tauro | gatto entra a scuola | bidello lo uccide a bastonate

Gioia Tauro - bidello uccide un gatto a bastonate davanti ai bambini : l’animale muore dopo un’ora di agonia : Invece di allontanare, come chiesto dal preside, il gatto che si era intrufolato in un’aula, un collaboratore scolastico lo ha colpito più volte con la scopa sotto agli occhi dei bambini lasciandolo morire dopo un’ora di agonia. È accaduto nella scuola primaria Montale-Pettinalli di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. A denunciare l’accaduto è stata la delegata degli Animalisti Italiani, Maria Antonia Catania, al Garante per ...

Altro cambio al vertice per Lsct : Testi va a Gioia Tauro con Msc - arriva Cecilia Battistello : La Spezia - Antonio Testi lascia Lsct e il Golfo dei Poeti e al vertice del terminal spezzino siederà direttamente la numero uno del Gruppo Contship, Cecilia Battistello. La notizia è stata comunicata ...

Gioia Tauro - in porto portacontainer Msc Mirjam tra le più grandi al mondo : Ha attraccato all'alba di martedì 30 aprile a molo del porto di Gioia Tauro una delle portacontainer più grandi del mondo. Si tratta della Msc Mirjam della portata di 19.224 teu, 400 metri di lunghezza e 59 di larghezza, costruita nel 2016 nei cantieri Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, in Corea del Sud. "...

Incendio su una nave Msc nel porto di Gioia Tauro : evacuate le persone a bordo : Un Incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di una nave Msc ormeggiata nel porto di Gioia Tauro. Le fiamme hanno interessato la nave container, partendo da una cabina, forse partite da una utenza elettrica. Sul posto, dopo un primo intervento del personale a bordo della nave, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Gioia Tauro e Palmi. Un componente dell’equipaggio è stato soccorso e trasportato in ...

Via della seta - Patriciello : "Grave errore escludere Gioia Tauro" - Tg RTC - : ... mentre si è preferito puntare su Genova probabilmente per ragioni di convenienza politica". Patriciello non ha nascosto le sue preoccupazioni anche rispetto al federalismo differenziato che, se ...

"Favori" nel porto tra Crotone e Gioia Tauro - cinque indagati : La tesi degli inquirenti è che grazie all'appoggio della politica, il gruppo sarebbe riuscito ad avere i nullaosta di concessioni da parte di funzionari dell' Autorità portuale di Gioia Tauro. L'...

Gioia Tauro - atti sessuali e tentata violenza su minori : arrestato psicologo del consultorio : arrestato il responsabile di un consultorio familiare di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, per tentata violenza sessuale ed atti sessuali con minorenni. Il provvedimento è stato ...

La strana partita del Governo su Gioia Tauro : ... coerenti e coordinate, per dare a Gioia Tauro e alla Calabria, quel ruolo di volano di sviluppo che avrebbero il diritto di avere a vantaggio proprio e dell'economia dell'intero Mezzogiorno. Gattuso ...

Diego Fusaro punta alla politica e si candida a sindaco di Gioia Tauro : Fusaro confessa di aver deciso di impegnarsi nella politica calabrese " soprattutto grazie al coinvolgimento dell'amico Francesco e all'amicizia e alla fiducia che ci lega. È un intellettuale serio e ...

Sequestrati 450 kg di cocaina purissima al porto di Gioia Tauro : Gioia Tauro, REGGIO CALABRIA, " Nuovo importante colpo messo a segno dai militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro e ...

