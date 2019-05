CSKA Mosca-Real Madrid | semifinale Eurolega 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Playoff Eurolega – Il CSKA Mosca vola alle Final Four - la sfida tra Barcellona ed Efes si decide in Gara-5 : Il CSKA Mosca batte il Baskonia e vola alle Final Four, il Barcellona pareggia i conti con l’Efes: i risultati delle partite dei Playoff di Eurolega Prosegue lo spettacolo dei Playoff di Eurolega. Grande festa per il CSKA Mosca, che in casa del Baskonia festeggia per il passaggio alle Final Four. I russi hanno mandato al tappeto padroni di casa col punteggio di 83-92, trascinati alla vittoria da un fantastico De Colo, a referto con ...

Basket – Milos Teodosic torna in Eurolega : niente Virtus Bologna - vicino l’accordo con il CSKA Mosca : Milos Teodosic, cercato nelle scorse settimane dalla Virtus Bologna, sembra ormai ad un passo dal ritorno al CSKA Mosca Il sogno dei tifosi della Virtus Bologna di vedere Milos Teodosic fra le file delle ‘V Nere’ sembra destinato a rimanere tale. Il playmaker ex Clippers, dopo un volontario periodo di inattività successivo al taglio dai losangelini, al fine di non mettere a rischio la sua presenza al mondiale, tornerà in ...

Eurolega : CSKA Mosca e Anadolu Efes avanti 2-1 : Decisivo, nell'economia del match, anche l'apporto di Higgins : sua la giocata che ha chiuso definitivamente la sfida. Tra due giorni Vitoria avrà la chance per impattare, ben sapendo quanto sia ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : Nando De Colo trascina il CSKA Mosca a Vitoria - Shane Larkin distrugge il Barcellona e riporta avanti l’Anadolu Efes : Due grandi serate di due uomini di spicco delle rispettive squadre: la seconda notte di gara-3 dei quarti di finale di Eurolega potrebbe riassumersi così, nel segno del CSKA Mosca di un grande Nando De Colo e dell’Anadolu Efes trascinato da un incredibile Shane Larkin. KIROLBET BASKONIA Vitoria-CSKA Mosca 77-84 (Serie 1-2) Il CSKA si riprende il fattore campo nella serie contro Vitoria, andando a espugnare l’arena che potrebbe ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : CSKA Mosca e Fenerbahce dominano gara-1 : Sono cominciati i Playoff di Eurolega. Nella gara-1 dei quarti di finale c’è stato un vero e proprio dominio del CSKA Mosca e del Fenerbahce, che hanno confermato il pronostico della vigilia, passeggiando in casa contro il Baskonia Vitoria e lo Zalgiris Kaunas. Il CSKA non ha avuto problemi contro Vitoria, imponendosi per 94-68 al termine di una partita che è rimasta in equilibrio solo per venti minuti. Il break decisivo dei russi è ...

Playoff Eurolega – CSKA Mosca e Fenerbahce sul velluto in Gara-1 - asfaltati Baskonia e Zalgiris Kaunas : Tutto facile per russi e turchi nella prima gara dei quarti di finale, battute senza patemi le rispettive avversarie Comincia benissimo la serie dei quarti di finale di Eurolega per Fenerbahce e CSKA Mosca, in Gara-1 arrivano due semplici vittorie sia per la formazione turca che per quella russa. I campioni in carica non hanno problemi a superare lo Zalgiris Kaunas, asfaltato con il punteggio di 76-43. Partita mai in discussione alla Ülker ...

Risultati Eurolega – Vittorie esterne per CSKA Mosca ed Efes - sorridono anche Darussafaka e Zalgiris : Si chiude la ventinovesima giornata di Eurolega, il CSKA Mosca centra la terza vittoria consecutiva mentre Bayern e Baskonia cedono a Darussafaka ed Efes Cala il sipario sulla ventinovesima giornata di Eurolega, cominciata ieri e conclusasi questa sera con gli ultimi quattro match in programma. Vittoria esterna per il CSKA Mosca, che centra il terzo successo consecutivo sul parquet del Khimki mantenendo così il secondo posto in ...

Eurolega - 28ª Giornata – Al CSKA Mosca il big match contro il Fenerbahce : Barcellona ko in Baviera : Il CSKA Mosca batte il Fenerbache e si avvicina ad una vittoria dalla capolista. Barcellona ko in casa del Bayern successi per Anadolu Efes e Gran Canaria: i match del giovedì della 28ª Giornata di Eurolega La 28ª Giornata di Eurolega si apre con un poker di match importanti, dai verdetti davvero interessanti. Occhi puntati sulla gara inaugurale, il big match fra CSKA Mosca e Fenerbahce, rispettivamente la seconda e la prima forza del ...