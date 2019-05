Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Prima ancora di cominciare ad imbastire possibili trattative per ladel, l'advisor incaricato da Enrico Preziosi vuole approfondire ogni aspetto societario. A partire dai motivi che hanno portato alla deriva le precedenti trattative intavolate dalla proprietà rossoblu per ladel club. I manager dianalizzano idelI manager dispa, capeggiati dal presidente Cornaglia, vogliono analizzare nel dettaglio i documenti contabilini, mentre restano caldi e costanti i contatti con l'amministratore delegato Alessandro Zarbano. Un'eventuale trattativa per ladelpassa dal lavoro preliminare diSpa, che vuole creare le basi affinchè si possano sviluppare contrattazioni serie. "Abbiamo ricevuto due o tre manifestazioni di interesse", le parole di Enrico Preziosi dopo la nomina ufficiale dell'advisor. Dichiarazioni ...

jacopodantuono : Assietta ha dei dubbi sulla cessione del Genoa, inizia l'analisi dei conti -