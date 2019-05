Wired Next Fest 2019 Milano | le attività per bambini con Lego e robot

Tutti i workshop del Wired Next Fest 2019 di Milano : Volete imparare come diventare attori oppure fotografi? Capire cosa c’è esattamente nei pasti che mangiamo ogni giorno oppure ragionare sui futuri scenari dell’intelligenza artificiale? Tutte domande a cui potrete trovare risposte al Wired Next Fest di Milano, dal 24 al 26 maggio ai Giardini pubblici Indro Montanelli. Non ci sono solo relatori e concerti nel nostro luna park dell’innovazione, ma anche numerose attività da fare ...

Il simulatore spaziale VR ispirato a Leonardo - da provare al Wired Next Fest : Leonardo continua a fare scuola anche in epoca di realtà virtuale, nonostante i 500 anni dalla morte. Si chiama VitruvianVR ed è un sistema di realtà virtuale sviluppato a partire dall’intuizione del genio italiano relativa all’uomo vitruviano ed al suo significato in termini di armonia, ordine e proporzioni. Il prodotto in una prima fase è stato realizzato ed ideato dalla padovana Lab Network in collaborazione con Intel, poi è stato sviluppato ...

Tutti gli exhibit del Wired Next Fest 2019 di Milano : Come ogni anno, oltre ad ascoltare i relatori e i concerti, saranno tante le attività da fare al Wired Next Fest, dal 24 al 26 maggio ai Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano. Tra robot e realtà virtuale, stampa in 3D e voli nello spazio ce n’è per Tutti i gusti. Oltre a una ricca area gaming, con tanti giochi da scoprire, sarà possibile mettersi alla prova in prima persona con l’innovazione e toccare con mano alcuni dei ...

Wired Next Fest 2019 Milano - i concerti di sabato 25 maggio : Un programma ricco e variegato, come ogni anno. Anche questa edizione del Wired Next Fest di Milano (dal 24 al 26 maggio 2019) sarà ricca di musica, da sempre una delle componenti fondamentali del nostro luna park dell’innovazione, con due serate musicali, il venerdì e il sabato. Ecco chi ci accompagnerà: sabato 25 maggio la lineup sarà più internazionale e tutta da ballare: Ofenbach, Hot Chip Megamix, Ivreatronic dj set feat. Cosmo/Enea ...

I concerti del Wired Next Fest 2019 a Milano : Un programma ricco e variegato, come ogni anno. Anche questa edizione del Wired Next Fest di Milano (dal 24 al 26 maggio 2019) sarà ricca di musica, da sempre una delle componenti fondamentali del nostro luna park dell’innovazione, con due serate musicali, il venerdì e il sabato. Ecco chi ci accompagnerà: Si comincia venerdì 24 maggio, serata in cui si esibiranno alcuni degli artisti italiani più importanti degli ultimi anni: Manuel ...

Al Wired Next Fest puoi ottenere crediti per la formazione giornalistica : I giornalisti professionisti e pubblicisti quest’anno hanno un motivo in più per partecipare al Wired Next Fest, il Festival italiano che racconta gli scenari del cambiamento scientifico, tecnologico e mediatico di scena a Milano dal 24 al 26 maggio, promosso dall’editore Condé Nast e organizzato da Wired Italia. È possibile infatti, prendendo parte a sei corsi, ottenere i crediti formativi validi per la formazione professionale ...

Barbie va al Wired Next Fest 2019 per esortare donne e bambine a superare il Dream Gap! : È per questo che, la decima edizione del Wired Next Fest , il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l'innovazione ...

Milano " Wired Next Fest 2019. Festival italiano dedicato alla cultura dell'innovazione - : Il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l'innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l'evoluzion. Torna a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, corso ...

Wired Next Fest 2019 : gli ospiti - il programma - la musica : Anche quest’anno ritorna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55. Un evento a ingresso libero e gratuito promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired Italia, che proprio nel 2019 ...

Wired Next Fest 2019 : riflettori puntati sul «Futuro» : Milano si dice pronta ad accogliere una nuova edizione di Wired Next Fest, il Festival italiano che racconta e celebra la scienza, la tecnologia, il business, l’innovazione sociale organizzato da Wired Italia. Ancora una volta, teatro dell’evento saranno i Giardini Indro Montanelli di Milano, in Corso Venezia 55, che accoglieranno il pubblico dal 24 al 26 maggio. Tema di quest’anno sarà il «Futuro», che non si limita più ad essere campo di ...

Al Wired Next Fest di Milano anche Edward Snowden : (Foto: Barton Gellman/Getty Images) anche quest’anno ritorna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55. Un evento a ingresso libero e gratuito promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired ...