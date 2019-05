WeWork | l’incognita delle perdite sulla corsa della startup verso la Borsa

wired

(Di giovedì 16 maggio 2019) (Foto: Getty Images) Dopo la deludente performance di Uber al suo debutto sul listino di New York, all’orizzontequotazioni nel settore tecnologico c’è The We Company (o), prevista per il prossimo dicembre. La piattaforma che gestisce spazi di coworking in tutto il mondo però cerca di rassicurare gli investitori e chiede di guardare allecome a un investimento più solido nel futurosocietà, come si legge nelle parole del direttore finanziario Artie Minson riportate da Cnbc. I numeri però non sono dei migliori. L’anno scorsoha riportatoper 1,9 miliardi di dollari e nel primo trimestre di quest’anno ne ha registrate per 264 milioni di dollari. Va però detto che il settore del coworking è in espansione, soprattutto sull’ondasharing economy e di approcci più flessibili al lavoro su scala globale. Gli iscritti alla piattaforma sono infatti ...