Vela – Melges 32 World League | Calvi Network a Puntaldia per migliorare la classifica

Vela - Melges 24 European Sailing Series : Bombarda Racing resta in top-three : Melges 24 European Sailing Series – Tre prove nel day 2, Bombarda Racing resta in top-three La seconda giornata di regate di Malcesine, dove in questo weekend è in corso l’Act 2 del circuito internazionale Melges 24 European Sailing Series, è iniziata con una lunga attesa a terra a causa della mancanza e dell’instabilità del vento. La flotta, scesa in acqua nel primo pomeriggio, è poi riuscita a portare a termine tre ...

Vela – Melges 24 European Sailing Series : a Malcesine Bombarda Racing è secondo : Melges 24 European Sailing Series: l’equipaggio di Bombarda Racing secondo dopo la prima giornata a Malcesine Vento instabile e pioggia leggera la fanno da padroni nella prima giornata di regate della flotta Melges 24 a Malcesine, impegnata nella seconda tappa del circuito internazionale European Sailing Series. La prima ed unica prova di giornata è andata ai Campioni del Mondo in carica a bordo di Altea, con Andrea Racchelli al ...

Vela – Melges 20 World League 2019 : Brontolo Racing di Filippo Pacinotti sul podio del primo evento di stagione a Villasimius : Brontolo Racing dell’armatore Filippo Pacinotti ha chiuso sul podio la prima frazione del circuito internazionale Melges 20 World League a Villasimius Villasimius, 28 aprile 2019 – Ha preso il via da Villasimius, con la prima frazione del circuito internazionale Melges 20 World League, la stagione agonistica 2019 di Brontolo Racing dell’armatore Filippo Pacinotti. Dopo la vittoria nel circuito conquistata lo scorso anno e ...

Vela – Melges 20 World League : a Villasimius trionfa Stig di Alessandro Rombelli : Melges 20 World League, Kindako quattordicesimo dopo la prima giornata Ha preso il via a Villasimius la stagione 2019 delle Melges 20 World League: sulla linea di partenza ventuno imbarcazioni che, nella prima giornata di regate, hanno disputato tre prove con vento rafficato da Sud-Ovest. La prima vittoria di stagione è andata ai Campioni del Mondo in carica a bordo di Stig di Alessandro Rombelli, arricchiti, a partire da questa tappa, ...

Vela - Melges 20 World League : al via la tappa sarda a Villasimius : Melges 20 World League: per Caipirinha è il momento della Sardegna, di scena a Villasimius Al rientro dalla campagna d’America – partecipazione alle ultime due prove delle Miami Melges 20 Winter Series e al Campionato Mondiale Melges 20 – il Caipirinha Sailing Team è di scena a Villasimius in occasione della prima tappa delle Melges 20 World League. Non sono annunciati cambiamenti di sorta nel team ...

Vela – Melges 24 European Sailing Series : Arkanoè by Montura sul podio : Melges 24 European Sailing Series – Act 1: Arkanoè by Montura sul podio del primo evento di stagione Finisce con un ottimo bronzo la partecipazione dell’equipaggio di Arkanoè by Montura al primo evento della stagione 2019 delle Melges 24 European Sailing Series di Portoroz: l’equipaggio di Sergio Caramel, coadiuvato nelle scelte tattiche dal giovanissimo Filippo Orvieto, ha saputo ben interpretare le condizioni di vento leggero ed ...

Vela – Melges 32 World League : Caipirinha super protagonista a Villasimius : Melges 32 World League. A Villasimius Caipirinha è super protagonista E’ un debutto quasi perfetto quello del Caipirinha Sailing Team nel circuito internazionale Melges 32 World League, la cui frazione inaugurale è stata ospitata nel weekend appena trascorso dal Marina di Villasimius, grazie all’organizzazione di Melges Europe. Il team guidato da Martin Reintjes, assistito nelle scelte tattiche da Gabriele Benussi, è stato ...

Vela – Melges 32 World League : decimo posto a Villasimius per Calvi Network : Melges 32 World League – Villasimius: un decimo posto per guardare avanti Si chiude con una giornata di brezza stabile e tre regate completate la prima tappa del circuito internazionale Melges 32 World League che, nella frazione inaugurale della stagione, ha richiamato sul campo di regata di Villasimius quattordici equipaggi in rappresentanza di sei nazioni. La vittoria è andata a Donino di Luigi Giannattasio, da quest’anno in ...

Vela – Melges 32 World League : 2ª giornata soddisfacente per Calvi Network : Melges 32 World League: Calvi Network risale la classifica nella brezza leggera della seconda giornata Vento leggero e temperature primaverili accompagnano la flotta Melges 32 nella seconda di giornata di regate della Melges World League, circuito organizzato da Melges Europe e che, per la sua prima frazione, gode dell’ospitalità del Marina di Villasimius. Protagonista della seconda giornata è stato l’equipaggio di Caipirinha ...

Vela – Melges 32 World League : a distanza di 10 anni torna Calvi Network : Melges 32 World League: Calvi Network pronto al rientro nella classe Melges 32 A distanza di dieci anni dalla vittoriosa partecipazione alle allora Audi Melges 32 Sailing Series, Carlo Alberini e il suo storico partner Calvi Network sono pronti a rientrare nell’agone della classe Melges 32 nell’ambito di una stagione che, alla frazione inaugurale di Villasimius, in programma da domani a domenica qui in Sardegna, farà seguire ...