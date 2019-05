Trump inserisce Huawei in lista nera per motivi di sicurezza Colosso cinese | divieto a

ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il presidente Usa Donaldha firmato un ordine esecutivo che dichiara una "emergenza nazionale" e impedisce alle società statunitensi di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione fatte da aziende straniere che presentano un rischio per lanazionale. Nell'ordine non viene nominata alcuna società nello specifico, ma di fatto questo apre la strada aldi fare affari con laTechnologies Co. in Cina. L'ordine esecutivo, richiama l'International Emergency Economic Powers Act, che conferisce al presidente l'autorità di regolamentare il commercio in risposta a un'emergenza nazionale che minaccia gli Stati Uniti. L'ordine ordina al Dipartimento del Commercio, in collaborazione con altre agenzie governative, di redigere un piano per l'esecuzione entro 150 giorni.L'ordine, che è in corso di revisione da più di un anno, è finalizzato a proteggere la catena ...

