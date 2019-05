Se De Laurentiis acquistasse i giocatori di Ajax e Tottenham sarebbe contestato perché

ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il Toto-top Vi sembrano top player Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Dolberg, Van de Beek, Ziyech; Tadic? Oppure Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Lucas; Son? Se per top player intendiamo classe infinita, fama mondiale e giri plurimilionari, non lo sono. Sono invece le due formazioni scese in campo nell’epico scontro, vinto in rimonta per 3 a 2 dalla squadra britannica al Johan Cruijff Arena, valevole per le semifinali Champions (l’altra all’ Anfield di Liverpool, con la squadra di casa in clamorosa rimonta sul Barça, 4 a 0 dopo il 3 a 0 di marca catalana nell’andata). C’è da scommettere che, se DeLaquei ventidue“nun caccie ‘e sorde” e “nun accatta ‘o top player”. E Ancelottiaccusato di collaborazionismo col nemico (sempre DeLa, ...

