Salvini a Napoli | scontri fra centri sociali e polizia 

Salvini a Napoli - scontri tra manifestanti e polizia. Esposto un pupazzo di Zorro : scontri tra forze dell’ordine e manifestanti all’ingresso di piazza del Plebiscito, a Napoli, nei pressi del palazzo della Prefettura dove si svolgeva il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Salvini. La polizia ha effettuato una carica per allontanare i manifestanti che hanno lanciato delle transenne e dei fumogeni contro i poliziotti. La situazione è tornata alla normalità. ...

Salvini contestato a Napoli - scontri e fumogeni tra manifestanti e polizia : Tensione a Napoli per l'arrivo di Matteo Salvini. Si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti all'ingresso di piazza del Plebiscito, nei pressi del palazzo della...

Salvini torna a Napoli - scontri in piazza al corteo degli antagonisti : ferito poliziotto : Alcune centinaia di persone si sono radunate in presidio in largo Berlinguer per protestare contro la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il corteo si sta muovendo su via Toledo verso la prefettura,...

Napoli - Salvini presiede il comitato per l'ordine pubblico : corteo contro il vicepremier : Il ministro dell'Interno è giunto in città. Attivisti e manifestanti avanzano verso il palazzo di governo per contestare il leader del Carroccio: "Questa Lega è una vergogna"

Salvini torna a Napoli - in piazza il corteo degli antagonisti : Inizia a muoversi da largo Berlinguer, il corteo di protesta contro la visita in città del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Attivisti e rappresentati dei centri sociali hanno...

“Questa Lega è una vergogna - lo diceva anche Pino” - a Napoli lo striscione del fratello di Pino Daniele contro Salvini : anche Salvatore, fratello di Pino Daniele, partecipa alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, nel centro storico, ha esposto la scritta: “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. L'articolo “Questa Lega è una vergogna, lo diceva ...

Salvatore Daniele contro Salvini a Napoli : "Lo diceva anche mio fratello Pino : questa Lega è una vergogna" : anche Salvatore, il fratello di Pino Daniele, ha partecipato alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che è atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, in San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli, ha esposto la scritta: “questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio ...

La protesta degli striscioni arriva anche a Napoli : decine di lenzuola aspettando Salvini : La «protesta degli striscioni» contro il leader della Lega Matteo Salvini è arrivata anche a Napoli, città nella quale il vicepremier e ministro dell'Interno è...

"Rambo - statt' a casa". Napoli prepara l'accoglienza a Salvini a colpi di striscioni : Matteo Salvini tra poche ore è Napoli. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Ma la visita del vicepremier, in città per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, arriva nel pieno della “rivolta degli striscioni”, così come è stata definita la protesta che sta toccando molte città italiane. Da Milano a Carpi, passando per Firenze e Campobasso: dopo il ...

E ora è incubo Meloni nella Lega Salvini a Napoli nella piazza di Fdi : I rumors dei giorni scorsi sembrano trovare conferma. C’è nervosismo in casa Lega per la lenta ma costante crescita di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia che, lungi dall’essere fagocitata dal nuovo corso nazionale della Lega Salviniana, nelle ultime settimane sta vedendo... Segui su affaritaliani.it

Bimba ferita a Napoli - per Minniti Salvini doveva fermare la sua campagna elettorale : "Oggi tiriamo un sospiro di sollievo perché Noemi respira da sola e questa è una notizia straordinaria, e perché ci sono stati degli arresti dei presunti killer, tuttavia tutto ciò non può cancellare un dato: in un momento di drammatica emergenza, in un momento in cui c'era una bambina che lottava tra la vita e la morte a Napoli, che aveva solo una colpa, di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, il ministro dell'Interno continuava a ...

Napoli - Salvini : Bene arresti - nessuna tregua per camorristi e criminali : Roma, 10 mag., LaPresse, - "Complimenti a Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 ...

Salvini : 'Torno a Napoli'. Presiederà il comitato sicurezza : 'La settimana prossima torno a Napoli per una riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza'. Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco di un comizio a Montegranaro, ...

Marco Minniti a L'aria che tira - sciacallata contro Matteo Salvini sulla bimba ferita a Napoli : Tu quoque, Marco Minniti. Già, siamo in campagna elettorale. Dove tutto, o quasi, vale. Eppure, dall'ex ministro dell'Interno, era lecito non attendersi un attacco così misero, di bassissimo rango, contro Matteo Salvini. Siamo negli studi de L'aria che tira, dove il piddino torna sulla terrificante