I koala sono “funzionalmente estinti” | l’uomo e i cambiamenti climatici responsabili del

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il numero deiè sceso così tanto in Australia che la specie è oraestinta”. L’AustralianFoundation ha dichiarato che potrebbero esserci solo 80.000 animali rimasti in libertà. Nonostante possa sembrare un numero alto, l’AustralianFoundation dichiara che è improbabile che questi animali siano in grado di produrre una nuova generazione. La definizione di “estinzione funzionale” descrive una popolazione animale che è così piccola da non influenzare il suo ambiente e in cui nonrimaste coppie in grado di riprodursi oppure che si stanno ancora riproducendo ma non hanno la possibilità di evitare malattie genetiche per l’accoppiamento tra consanguinei. Anche se i ricercatori ammettono che la tendenza deia spostarsi e il loro habitat variegato (dalle isole costiere alle foreste) rendano difficile rintracciarli, sostengono che il loro numero è in ...

