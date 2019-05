Gravina | La Figc è contraria alla SuperLega

Gravina : «La Figc è contraria alla Super Champions» : «Siamo contrari alla costituzione di una Super Champions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina sul tema della riforma delle competizioni internazionali. «I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio […] L'articolo Gravina: «La Figc è ...

Figc - la proposta rivoluzionaria di Gravina : “Playoff e playout in Serie A”. Poi bacchetta Il consiglio direttivo della Lega di B : La proposta di Gravina per la Serie A Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al forum del Corriere dello Sport ‘Il calcio che vogliamo’, ha voluto proporre la sua idea per contrastare la crisi del calcio italiano. Ecco quanto ha dichiarato: «Il nostro sistema sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato ...

Presentata in FIGC la XIX Special Olympics European Football Week - Gravina : “Bellissima copertina” : Si è svolta questa mattina, presso la Sala del Consiglio Federale della FIGC a Roma, la conferenza stampa di presentazione di uno degli eventi di punta del calendario Special Olympics, in programma dal 25 maggio al 2 giugno. “La European Football Week di Special Olympics – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – esalta una delle dimensioni più belle del calcio: la condivisione, lo stare insieme. È la dimostrazione ...

Figc - Gravina : 'Il ricordo del grande Torino è sempre vivo' : 'Sono passati 70 anni ma il ricordo del grande Torino e di tutte le vittime della tragedia di Superga è sempre vivo. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina nel giorno del 70/o ...

Figc - modificata la norma sul 'diritto di recompra'. Gravina : 'Calcio malato? Non fatei l'autanasia' : Il Consiglio federale della Figc ha approvato la modifica del cosiddetto 'diritto di recomprà che, come spiegato dal presidente Gabriele Gravina , 'non avrà più effetti sotto il profilo fiscale se non ...

Figc - Gravina : ''Abbassare i toni sugli arbitri. Maglia Acerbi? Gesto indegno da punire'' : 'MAGGIORE SERENITA'' - Intervenuto ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, Gravina getta dunque acqua sul fuoco: 'Bisogna limitare al minimo indispensabile gli errori ma invito ...

Gravina - presidente FIGC : 'Gesto di Bakayoko e Kessie indegno' : ... come ha detto anche il sottosegretario Giorgetti, indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme e dei principi etici del nostro mondo. Ci sono state punzecchiature ...

Figc - Gravina : 'La maglia di Acerbi mostrata come scalpo è un gesto indegno e da punire' : PERPLESSITA' SULLA SUPERLEGA ' La Lega di Serie A è un elemento trainante, un riferimento, ma non è esaustiva del nostro mondo. come presidente federale ho la responsabilità di essere il paladino ...

FIGC - Gravina : “Problemi con i calendari. La Serie A potrebbe finir prima” : FIGC – Problemi in FIGC in merito ai calendari della prossima stagione. Gabriele Gravina, presidente dalla FIGC, ha parlato delle nuove disposizioni in merito al campionato italiano. Si partirà il 24 agosto, si chiuder il 24 maggio del 2020. Occhio però perchè la fine del prossimo campionato si potrebbe anticipare come già fatto dagli altri […] More

Gravina dice basta ad imprenditori inaffidabili : la black list FIGC - eco come cambia il regolamento sull’acquisizione di club : Acquisizione club: nasce la “black list” FIGC, Gravina dice stop a imprenditori inaffidabili Una ‘black list’ per chiudere le porte dei club italiani ai soggetti che non danno garanzie di affidabilità. L’ha approvata oggi il consiglio federale della FIGC riunito a Roma. “I dirigenti o proprietari che hanno avuto responsabilità negli ultimi 5 anni e che sono stati oggetto di fallimento o revocata ...

Figc - Gravina : 'Le date della prossima serie A creano problemi' : 'Niente boxing day nel prossimo campionato di serie A? Ho sempre ritenuto che giocare durante il periodo natalizio fosse l'occasione migliore per far vivere alle famiglie delle giornate di festa. Ma ...

Figc - Gravina : 'A Torino spot per il movimento femminile. In Lega Pro grande criticità' : E poi i criteri soggettivi: proporrò l'istituzione di una 'black-list' per evitare che certi soggetti entrino nel nostro mondo. Li dobbiamo catalogare ed identificare'. Quanto alla Lucchese 'esiste ...

Figc - Gravina : 'No alla Serie A in Cina - il campionato si gioca in Italia' : 'La Serie A in Cina? No il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano'. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina , in un'intervista a Rai Sport chiude all'idea - nata in ambienti della Lega di A - di far disputare una partita del massimo campionato in Cina nell'ambito dell'accordo che sarà discusso domenica. 'È un progetto ampio, noi ...