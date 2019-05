Scuola | docente incinta muore dopo un malore in classe

scuolainforma

(Di martedì 14 maggio 2019) Una tragedia quella accaduta alle scuole medie di Albavilla, località in provincia di Como. Laura Forni, 41 anni,di arte degli istituti di Albavilla e di Alzate, si è sentita male ieri mattina, intorno alle 8 e 15, mentre si trovava indurante la prima ora di lezione.stroncata da unimprovviso in provincia di Como Unimprovviso e particolarmente grave che, purtroppo, non ha lasciato scampo alla povera insegnante: trasportata d’urgenza all’ospedale Valduce, i medici hanno fatto il possibile per salvare la vita dellae del bambino che aveva in grembo. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano sia per l’insegnante che per il bimbo. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità del comasco: lalascia il marito, con il quale viveva a Tavernerio, e un figlio di sei anni. L'articolo...

