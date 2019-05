Sposi in luna di miele sentono un cattivo odore nella loro stanza di un resort a 5

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Quanto avvenuto in una 5 stelle dello Sri Lanka è degno di un romanzo di Agatha Christie. Una coppia inglese, Usheila Patel e suo marito, Khilan Chandaria, dopo essersi sposata a Brent, nel nord di Londra, il 19 aprile scorso è partita per ladia Galle, città costiera del Paese asiatico. Appena entraticamera del lussuoso albergo però, hanno avvertito unsgradevole e da lì ilviaggio si è trasformato in tragedia. A dare la notizia è l’Independent: i due hanno subito allertato il personale deldello stranopresentepoi hanno ordinato la cena in camera e sono andati a dormire. Nel corso della notte però, marito e moglie hanno iniziato a stare male e lecondizioni si sono aggravate fino a vomitare sangue. Subito hanno chiamato i soccorsi e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Credendo fosse ...

