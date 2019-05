Mai provato invidia per i vostri colleghi?

Londra - vuole il parmigiano sul pesce ma lo chef italiano si arrabbia : “Hai Mai provato il formaggio sullo sterco di vacca?” : No, il cliente non ha sempre ragione. Ne sa qualcosa lo chef Massimo Donati, proprietario del Maximo Italian Bistrot di Londra, che non le ha mandate a dire a un suo cliente che gli ha lasciato una recensione negativa su Tripadvisor perché si era rifiutato di portargli del parmigiano per il suo piatto di pesce. Tutto parte nell’ottobre del 2018 quando il signor Zwelithin va a cena da Maximo e poi lascia una stroncatura sul social network ...