La polemica di Fucsovics sul punto che dice l' arbitro ha regalato all' avversario

(Di lunedì 13 maggio 2019) Errare humanum est. Il giudi sedia, Gianluca Moscarella, vede sula riga e non appena fuori il servizio e cambia il giudizio del giudi linea. Anche se è il match point del tie-break, Martonnon può sostenere di aver perso per quell'unicola partita contro Nikoloz Basilashvili, per quel servizio dell'che per lui è dannatamente fuori. Ma certo, come altre volte, come per altri colleghi, come in altre partite, ripenserà a vita quell'unica palla. Tanto che, uscendo dal campo, fotografa il segno sulla terra rossa del Foro Italico. Una traccia che conferma le sue ragioni. Che ripropone, amaro, su Instagram: “Ultimodel match, non volevo farlo ma ho ricevuto tante richieste di mostrare la foto che ho fatto sulla riga del campo… Se la palla è fuori, è doppio fallo, e mi avrebbe lasciato una possibilità. Ma l'ha detto il contrario…”. ...

