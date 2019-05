In Piemonte Salvini viene contestato duramente a Fossano e dopo a Torino VIDEO

Tav - Salvini : "Se in Piemonte vince la Lega - si fa" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi, in qualità di segretario della Lega, ha tenuto un comizio a Biella, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Claudio Corradino e ha detto:"Lasciatemi dire che se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa. Se la Lega vince in Piemonte tutte le opere pubbliche colLegate al Piemonte si fanno"Dal palco di Piazza Vittorio Veneto Salvini ha spiegato:"I cantieri non li voglio ...

Salvini promette la Tav per conquistare il Piemonte : "Se la Lega vince in Piemonte la Tav si fa". Dopo i recenti successi in Abruzzo, Basilicata e Sardegna, Matteo Salvini punta a piantare un'altra bandierina alle Regionali del 26 maggio conquistando Torino. Una partita particolarmente strategica per tutti e tre gli alleati, tanto che per tirare la volata ad Alberto Cirio, che mira a ostacolare le riconferma di Sergio Chiamparino, a lanciare la campagna elettorale è arrivato a Biella e Torino il ...

Salvini : se vinciamo Piemonte Tav si fa : 20.35 "Se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa". Così Matteo Salvini, a Biella per un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Claudio Corradino. "Non parlo solo della Tav ma anche della Asti-Cuneo -aggiunge- è chiaro che vincere in Piemonte significa che tutte le opere pubbliche incominciate devono essere finite, dalla prima all'ultima". "I cantieri non li voglio chiudere ma finire.Preferisco finire i cantieri che ...

Tav - Salvini promette : 'Se la Lega vince in Piemonte tutte le opere bloccate si faranno' : 'E' chiaro che se la Lega vince anche in Piemonte tutte le opere pubbliche bloccate che colLegano con il resto del mondo si fanno '. Parola di Matteo Salvini , che, durante un appuntamento elettorale ...

Salvini : "Se la Lega vince in Piemonte la Tav si fa" : Biella, 27 aprile 2019 "Lasciatemi dire che se in Piemonte vince la Lega , la Tav si fa". E' quanto affermato dal leader della Lega Matteo Salvini in occasione di un appuntamento elettorale a Biella ...

Silvio Berlusconi "piega" Matteo Salvini - in Piemonte l'uomo della rinascita : un chiaro messaggio politico? : Dopo mesi di amarezza e sconfitte, un riscatto per Silvio Berlusconi: come rivela Dagospia, "per una volta ce l'ha fatta". Si parla delle elezioni regionali in Piemonte, dove il Cav sarebbe riuscito ad imporre il suo candidato a Matteo Salvini: si tratta di Alberto Cirio, a lui dunque la corsa per l

Tav - Regione Piemonte : "Ue pagherà metà opera". Salvini : "Ottima notizia" : La conferma è arrivata ieri: l'Unione Europea finanzierà al 50% la Torino-Lione. "Lunedì scorso è stato deciso dall'Unione Europea che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il ...

Tav - la Regione Piemonte : “Ue finanzierà l’opera al 50%”. Salvini : “Ottima notizia” : “L’Unione europea finanzierà il Tav al 50%”. La Regione Piemonte annuncia, attraverso l’assessore ai Trasporti Francesco Balocco, che Bruxelles ha deciso “che i finanziamenti relativi alla programmazione per il corridoio mediterraneo nell’ambito dei progetti per l’interoperabilità, la decarbonizzare e la digitalizzazione saranno pari al 50 per cento”. Una notizia definita “importante” che ...

TAV - referendum : Salvini dice no alla richiesta del Piemonte : Non si farà la consultazione popolare sulla Tav chiesta dalla Regione Piemonte . A renderlo noto il Governatore Sergio Chiamparino . "Ho ricevuto la risposta del Ministro Salvini - spiega - con la ...

Tav - annuncio della Regione Piemonte : 'La Ue pagherà metà dell'opera'. Salvini : 'Ottima notizia' : L'Unione Europea finanzierà al 50% la Torino-Lione . Lo comunica in una nota l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco che in qualità di presidente dell'AIPo ha partecipato a ...

Dopo la Basilicata - Salvini sonda la Lega da sola per il Piemonte : Roma. Con l’ansia un po’ scomposta di chi non si rassegna a riconoscere la disfatta, Michele Dell’Orco è stato tra i primi a inaugurare una nuova formula di analisi della sconfitta: quella della vittoria combinata. “Le due forze politiche al Governo pare che siano anche le prime due forze in Basilic

Elezioni regionali in Piemonte - centrodestra : Berlusconi e Salvini litigano : ... osserva il governatore della Liguria, Giovanni Toti, convinto che il rischio per Forza Italia sia quello di 'scivolare nell'irrilevanza politica'. 'Nessuno nega che esistano problemi - risponde la ...

Salvini - Meloni e Berlusconi lavorano per conquistare il Piemonte : Divisi a livello nazionale, uniti su scala locale. Il centrodestra a trazione leghista continua a mietere successi, nonostante Matteo Salvini,

Diplomati magistrali coordinamento DMA Piemonte a Salvini : I Diplomati magistrali del coordinamento DMA Piemonte tornano sulla questione delle promesse tradite in campagna elettorale. Lo fanno con una lettera indirizzata alla redazione in cui viene messo in evidenza un post su Facebook di Matteo Salvini datato 4 gennaio. La questione riguarda la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Il contesto Per inquadrare meglio il contesto va detto che nella lettera in questione ...