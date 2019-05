Il Vaticano fa l' elemosina agli occupanti abusivi

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Camillo Langone Purtroppo non aveva bevuto, il cardinale Krajewski. «Non l'ho fatto perché sono ubriaco», ha garantito l'elemosiniere del Papa dopo avere personalmente tolto i sigilli ai contatori della luce di un palazzo occupato del centro di Roma. Dunque non aveva l'attenuante alcolica, dunque era sobrio quando ha commesso un vero e proprio reato in nome e per conto della Chiesa e dunque in nome e per conto di tutti i cattolici me compreso. C'erano una volta gli espropri proletari, adesso ci sono gli espropri vaticani. E dico esproprio per non dire furto: devoto qual sono faccio fatica a definire ladro un cardinale, anche se sembra meritare la definizione... I 400 inquilinidella stabile di via Santa Croce in Gerusalemme non pagavano la bolletta da sei anni e i 300mila euri di debito dovranno essere pagati da qualcun altro. Temo dai cittadini comuni a cui nessun ...

