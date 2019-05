Dreams | un utente realizza un breve tributo a Ghost of Tsushima utilizzando il gioco di

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'accesso anticipato diè disponibile da meno di un mese, ma molti utenti sembrano aver già familiarizzato con le sue meccaniche.Tra questi, possiamo senza dubbio citare il creatore "thrjoker594", che ha usato il duttile editor diperre unof, riporta Playcrazygame. Come potete vedere più in basso, il lavoro dell'ha anche attirato l'attenzione Sucker Punch! L'account Twitter ufficiale della software house ha infatti pubblicato sul social network un messaggio all'interno del quale possiamo leggere: "Wow, adoriamo assolutamente questo omaggio aofto dall'dithrjoker594 (e anche grande affetto per i nostri amici di Media Molecule, per aver reso tutto questo possibile)". Leggi altro...