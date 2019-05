Alunni delle elementari di Cremona in visita alla caserma dei carabinieri | sui social

Torino - maestra delle elementari arrestata per maltrattamenti ai suoi Alunni : Valentina Dardari La donna, 45enne, avrebbe violentato psicologicamente i suoi piccoli alunni, fino a terrorizzarli e a provocare loro incubi notturni Una maestra delle elementari è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti a minori e si trova ora ai domiciliari. La donna, 45enne, avrebbe violentato psicologicamente i suoi piccoli alunni, fino a terrorizzarli e a provocare loro incubi notturni. In più di una occasione li avrebbe ...

Scuola : stop alle note sul registro per gli Alunni delle elementari. Ritorna l'educazione civica : "Il problema che vive il mondo della Scuola rispetto al bullismo o rispetto alla violenza verso il corpo insegnante - prosegue Gallo - va affrontato con altre misure: molti docenti ci dicono che il ...

Scuola : stop alle note sul registro per gli Alunni delle elementari : I bambini delle scuole elementari non dovranno più temere le sanzioni disciplinari , le note sul registro e le espulsioni: un emendamento al ddl che introduce l'insegnamento dell'educazione civica ...

Scuola. La Camera abolisce note sul registro - sanzioni disciplinari ed espulsioni per gli Alunni delle elementari : Sono state abolite le sanzioni disciplinari, le note sul registro e le espulsioni per i bambini delle scuole elementari. La Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, in discussione in questi giorni e Montecitorio, che abroga gli articoli dal 412 al 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928 e che prevedeva queste punizioni. “E’ un segno di civiltà”, ...

Caserma dei carabinieri "invasa" dagli Alunni delle scuole di Ortovero : Gioiosa invasione della stazione carabinieri di Villanova d'Albenga questa mattina da parte di una scolaresca della scuola media di Ortovero. Una visita inaspettata di 36 alunni accompagnati dai loro ...

Alla scoperta delle conchiglie - l'escursione degli Alunni di Petacciato con Ambiente Basso Molise : ... sia quelle scomparse " spiegano da Ambiente Basso Molise " La malacologia, ovvero la scienza che studia i molluschi, apre le porte ad una serie di discipline che arricchiscono le conoscenze degli ...

Il pediatra Italo Farnetani : "Invito gli Alunni alla 'disobbedienza civile'. Non fate i compiti delle vacanze - sono inutili" : Grandi pranzi e gite all'aperto, meteo permettendo, sono il grande classico della vacanze pasquali di ogni anno. Ma gli studenti devono fare i conti, tra un uovo di Pasqua e l'altro, con gli immancabili compiti per le vacanze. Il pediatraItalo Farnetani, in un'intervista ad AdnKronos, si schiera apertamente contro gli insegnanti che assegnano ai propri studenti i compiti a casa:"Maestri e professori, a quanto apprendo, hanno caricato i ragazzi ...

Usa - rissa tra Alunni delle elementari : muore bambina di 10 anni : Il triste evento si è verificato negli Stati Uniti, dove Raniya Wrigh, una bambina di soli 10 anni, ha perso la vita dopo essersi scontrata con un alunno della sua classe. La piccola e l'altro bambino coinvolto, facevano parte della Forest Hills Elementary School di Walterboro. Entrambi gli alunni facevano parte di una classe di 5^ elementare e non si sa ancora quale sia stata la motivazione che abbia fatto scoppiare la scintilla tra i due ...