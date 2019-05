laragnatelanews

(Di domenica 12 maggio 2019) Per non smettere mai di stupire gli appassionati delle due e quattro ruote con le tante novità che immette di continuo sul mercato, oggi vi parliamo di qualcosa davvero molto particolare. Ci sono oggi in commercio una linea di pellicole”, ideato da, un prodotto di altissima qualità e 100% made in Italy .è una verniceche permette di dipingere in modo reversibile qualsiasi oggetto o superficie, donando loro nuova veste e nuova vita. Ideale per la carrozzeria dell’auto, della moto o della bici, grazie alla sua particolare formulazione, crea unaelastica e adesiva che riveste, protegge ed impermeabilizza le superfici trattate, senza aggredirle o alterare in alcun modo. Ideale anche per particolari quali cerchioni, specchietti, mascherine o loghi, può essere utilizzato su qualsiasi materiale (metalli, plastica, alluminio, ...

MaurizioMurgia : Wrapper – Pellicola Spray Rimovibile (by LAMPA) -