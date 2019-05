Mondiale Rally - Tanak trascina la Toyota alla vittoria in Cile

Mondiale Rally. 'La carta vincente della Hyundai i20 è l'affidabilità' : Può essere l'anno giusto per vedere Neuville sul tetto del mondo? 'Siamo partiti per vincere il Mondiale piloti e costruttori. Quest'ultimo nell'ambito dei rally è il più importante. I conti si fanno ...

Mondiale Rally - Neuville e la Hyundai vincono in Argentina : La Hyundai piazza una clamorosa doppietta in quello che doveva essere un fine settimana nel quale limitare i danni: Thierry Neuville ha vinto il Rally d'Argentina, mettendo le mani sul suo secondo successo consecutivo stagionale. Dietro di lui l'altra i20 guidata dal compagno di squadra Andreas Mikkelsen. Chiude sul gradino più basso del podio Sébastien Ogier a bordo della Citroen C3.Citroen in difficoltà. Dopo aver rischiato l'incidente nel ...

Rally Wrc Argentina - Neuville vince e decolla nel Mondiale : Neuville insiste. Il belga della Hyundai i20 vince il Rally di Argentina, quinto appuntamento del mondiale. Dopo quella in Corsica, seconda affermazione consecutiva per Thierry Neuville, che consolida ...

Mondiale Rally - Neuville e la Hyundai vincono il Tour de Corse : Thierry Neuville ha vinto il Rally di Corsica, quarta prova del Mondiale Rally 2019. Una vittoria fortuita per il belga della Hyundai che ha approfittato di una foratura di Evans per agguantare un inaspettato primo posto. Seconda posizione per Ogier, alla guida della Citroen C3. Sul gradino più basso del podio, poi, troviamo proprio Evans, vincitore morale di questo evento, che aveva dominato fino allo sfortunato episodio della Power Stage che ...

Rally Corsica - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dal 28 al 31 marzo andrà in scena il quarto appuntamento del Mondiale Rally 2019. Dopo i round a Montecarlo, in Svezia e in Messico, sarà la volta del tradizionale fine settimana in Corsica. Lungo le strade tortuose e d’asfalto vetture e piloti si sfideranno, massimizzando la loro prestazione e dovendo prestare attenzione a non commettere errori che potrebbero costare caro ai fini del risultato finale. Una gara che presenta delle novità ...