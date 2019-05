Michael Terlizzi ci ha provato con Gianmarco Onestini? L' ipotesi di Edoardo Ercole a

Michael Terlizzi del Grande Fratello : l’ultima rivelazione del padre : GF 16, Michael Terlizzi: il padre Franco torna a parlare della malattia del figlio Michael Terlizzi, in questo primo mese passato nella casa del Grande Fratello, con la sua educazione e la sua gentilezza, è riuscito ad ottenere i favori del pubblico. In queste settimane è anche venuto alla luce un problema di salute del ragazzo chiamato in medicina ‘Sinostosi radio-ulnare’. Una malattia che in passato gli ha causato più di qualche ...

Franco Terlizzi - nuovi aneddoti passato di Michael : malattia e avventure : Franco Terlizzi, nuove rivelazioni sul passato di Michael: mai innamorato, ma quante avventure. Poi altre confessioni sulla sua malattia: “Ho dovuto chiedere alcuni prestiti” Franco Terlizzi, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, è tornato a parlare del figlio Michael, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. L’ex pugile, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ...

Gf - tutti contro Mila. La Suarez rimane delusa da Michael Terlizzi : Può dirsi una dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 16 e non solo per la fine della sua love-story con il bello e tenebroso Alex Belli. Adesso è tornata al centro del gossip, perchè sembra ...

Michael Terlizzi fa una nuova confessione al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Michael Terlizzi parla di un momento di crisi Il confronto con Mila Suarez nella notte ha portato a galla un nuovo retroscena su Michael Terlizzi al Grande Fratello. Il figlio dell’ex naufrago ha voluto spiegare alla modella il motivo della sua nomination, pur sottolineando di non avere nulla contro di lei. Michael ha ammesso di esser stato molto male durante la prima settimana di reality, confessando di aver avuto un ...

GF16 - Mila Suarez stuzzica Michael Terlizzi chiedendo di Cristian Imparato : Uno dei temi di questo Grande Fratello è concentrato sulla sessualità di Michael Terlizzi. Mila Suarez lo stuzzica L’argomento Michael Terlizzi gay continua a tenere banco all’interno della Casa del Grande Fratello 2019. A sollevare i primi dubbi è stato Cristian Imparato durante i primi giorni e seppure sono passate settimane, pare ci sia ancora qualcuno convinto che a Michael … Continue reading GF16, Mila Suarez stuzzica Michael Terlizzi ...

Michael Terlizzi gay?/ Grande Fratello 2019 : arriva la testimonianza di una ex dama : Nella Casa del Grande Fratello 2019 gli inquilini dubitano sulla sessualità di Michael Terlizzi: fuori invece, una ex dama smentisce l'indiscrezione.

Michael Terlizzi malattia braccia - 'Calamaro'/ Franco : 'Lasciate stare mio figlio' : Michael Terlizzi malato di 'sinostosi radio ulnare' deriso dai concorrenti del Grande Fratello 16 per la sue braccia: 'il calamaro'. Provvedimento in arrivo?

Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne : GF16, Michael Terlizzi è gay??? Sembrerebbe di no a detta di un ex concorrente della trasmissione Uomini e Donne Michael Terlizzi, dal primo momento che ha messo piede nella Casa di Cinecittà, è finito nella bufera. Il motivo? Imparato ha insinuato il dubbio che il coinquilino fosse gay. Tuttavia quest’ultimo ha sempre negato tale illazione. … Continue reading Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne at ...

Mattino 5 : Franco Terlizzi - in lacrime per il figlio Michael - sbotta contro Imparato : Il caso legato alla presunta omosessualità di Michael Terlizzi continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. Nei giorni scorsi il gieffino sarebbe stato preso di mira da alcuni coinquilini anche per un problema fisico alle braccia, una sinostosi radio-ulnare. Durante la quinta puntata del Grande Fratello 16 Barbara D'Urso si è soffermata sull'argomento, invitando Franco Terlizzi ad entrare nella casa per riprendere i concorrenti e ...

E alla fine sbotta Michael Terlizzi : "Mila ha pisc***to fuori dal vaso" : E alla fine Michael Terlizzi sbottò: "Mila ha pisc***to fuori dal vaso". Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello, il 32enne figlio di Franco Terlizzi è al centro dell'attenzione per la sua ...

E alla fine sbotta anche Michael Terlizzi : 'Mila ha pisc***to fuori dal vaso' : E alla fine Michael Terlizzi sbottò: "Mila ha pisc***to fuori dal vaso". Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello, il 32enne figlio di Franco Terlizzi è al centro dell'attenzione per la sua ...

Michael Terlizzi parla del suo passato : “Era troppa la vergogna” : Grande Fratello: Michael Terlizzi fa una confessione sulla sua adolescenza La notte è stata ricca di confessioni al Grande Fratello. Michael Terlizzi nelle prime ore della mattina si è confidato con Guendalina Canessa. Smentite nuovamente le voci su una sua presunta omosessualità, il ragazzo ha parlato dell’adolescenza e della difficoltà nell’approccio con le ragazze. “Ho ricevuto dei due di picche clamorosi, da quel periodo ...

Michael Terlizzi passato - concorrenti in lacrime : “Ero sempre solo perché…” : Grande Fratello gossip, passato difficile per Michael Terlizzi: la confessione Il passato di Michael Terlizzi del Gf 16 è una miniera di curiosità che sorprendo sempre il pubblico a casa. Pur non facendo mai chissà cosa per stare al centro dell’attenzi0ne, il ragazzo riesce a far chiacchierare parlando semplicemente di quello che riguarda la sua […] L'articolo Michael Terlizzi passato, concorrenti in lacrime: “Ero sempre solo ...

Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne : GF16, Michael Terlizzi è gay??? Sembrerebbe di no a detta di un ex concorrente della trasmissione Uomini e Donne Michael Terlizzi, dal primo momento che ha messo piede nella Casa di Cinecittà, è finito nella bufera. Il motivo? Imparato ha insinuato il dubbio che il coinquilino fosse gay. Tuttavia quest’ultimo ha sempre negato tale illazione. … Continue reading Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne at ...