Un rebus per gli scienziati | gli enigmatici “sub-nettuniani” protagonisti di uno studio

Quattro scenari per un rebus che - non - è una lite come le altre : Una crepa politica che difficilmente può essere considerata lite come le, tante, altre. Eppure ci hanno abituato a tutto. Probabilità: 15%.

Mercato Juve è un rebus : si annuncia un'estate complicata per il DS per migliorare la rosa : L'obiettivo prioritario della Juventus, in questo momento è capire quali possano essere i giusti innesti per far funzionare meglio la squadra anche in Europa. Paratici, in questi anni ha dimostrato di saper fare gli acquisti giusti, ma per la prossima stagione il compito sarà più arduo per il ristretto budget a disposizione. L'inserimento di nuovi giocatori è indispensabile per dare uno scossone ad un ambiente ormai troppo abitudinario. Anche ...

Migranti - il rebus degli irregolari Salvini : ecco perché sono solo 90 mila : Secondo l'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, il decreto sicurezza di Salvini farà aumentare di 140 mila gli irregolari in Italia: tutti quelli, cioè, usciti dai Cara senza più ...

Psg - rebus rinnovo per Buffon : il portiere resta in bilico [DETTAGLI] : Il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon, in scadenza a giugno, resta in forse per la prossima stagione. L’ex portiere della Juve non ha convinto a pieno la dirigenza, che sta riflettendo se sfruttare la clausola e prolungare il contratto di altri 12 mesi. Nel contratto di Buffon c’è infatti un’opzione di rinnovo per un anno e ad esercitarla devono essere società e giocatore. Tutto è ancora in bilico e una ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari ed il rebus aerodinamico per una SF90 difficile da leggere : La Ferrari non ha approcciato nel migliore dei modi alla nuova stagione ed i risultati lo fanno confermato. Appena due podi in tre gare, prestazioni decisamente altalenanti, mentre la Mercedes ha centrato una storica tripletta e ha già preso il largo. E pensare che fino a qualche settimana fa gli scenari erano ben differenti. In concomitanza con i test pre-stagionali di Barcellona i rapporti di forza erano invertiti e la Rossa appariva come la ...

Inter - rebus panchina : un criterio decisivo per Zhang : Luciano Spalletti siederà ancora sulla panchina dell' Inter nella prossima stagione? La risposta ancora non è chiara ma, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport , il presidente Zhang e la dirigenza nerazzurra valuteranno un cambio in panchina solo se il profilo dell'eventuale sostituto porti un oggettivo upgrade rispetto alla situazione attuale.

Inter : differenziato per Brozovic - rebus Borja Valero : Buone notizie per l' Inter , al lavoro per preparare la sfida con la Roma: come riferisce Sky Sport , Marcelo Brozovic ha iniziato a correre individualmente sul campo. rebus invece per quanto riguarda Borja Valero , che non si è sottoposto a esami di rito in mattinata.

Champions - Juve : contro l'Ajax corsa a quattro - in attacco rebus per Allegri : Ronaldo in azione durante il match di andata contro l'Ajax. Lapresse Una poltrona per quattro. Il cinema stavolta non c'entra nulla: parliamo dell'ultima maglia da titolare da assegnare in casa ...

Fiorentina Bologna - le formazioni : rebus modulo per Montella : Fiorentina Bologna formazioni probabili. La sfida tra Fiorentina e Bologna vedrà il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina dei viola. Due i moduli che il tecnico potrebbe applicare alla sua nuova Fiorentina: il 3- 5- 2 oppure il 4- 3- 3. Nel primo caso potrebbe schierare una difesa con Milenkovic centro destra, Pezzella centrale e […] L'articolo Fiorentina Bologna, le formazioni: rebus modulo per Montella è stato realizzato da Calcio ...

Per la Juve c'è anche il rebus Chiellini : Oltre a quelli su Cristiano Ronaldo ed Emre Can, ci sarebbe anche un altro punto interrogativo per la Juventus alla vigilia della trasferta di Champions ad Amsterdam, legato alle condizioni di Giorgio ...

Sovranisti e liste civiche - rebus alleati per Salvini e Di Maio in Europa : Sono costretti da un contratto a stare insieme in Italia, ma viaggiano divisi e appaiono sempre più isolati in Europa. Infatti, per Lega e MoVimento Cinque Stelle la conquista di Bruxelles appare più difficile del previsto. Dopo anni di slogan, Matteo Salvini e Luigi Di Maio ora devono fare i conti con i volponi della politica europea. Ma soprattutto, devono avere la capacità di arrivare a un elettorato che non è certo quello delle Regionali, ...

Serie A - Lazio : Acerbi riparte per l'Europa. Inzaghi - rebus Radu e Leiva : Francesco Acerbi ha solo voglia di ricominciare. La delusione per la mancata convocazione in Nazionale si è fatta sentire, ma il difensore della Lazio ora vuole guardare solo avanti. Da questa mattina,...

Italia - rebus Ciro Immobile : perché Roberto Mancini deve subito trovare una soluzione : La buona notizia è che Mancini ha trovato anzitempo il centravanti del futuro - Moise Kean, a 19 anni e 23 giorni è diventato il secondo marcatore più giovane della storia della nazionale dopo Nicolé -, quella cattiva è che non trova il centravanti del presente. Ciro Immobile, contro la Finlandia, h