motorinolimits

(Di domenica 12 maggio 2019)is the official documentary authorised by’s family about the record world champion, rain god and most successful F1 driver of all time. A film that seeks explanations and provides answers without glossing over things. The name Michaelelectrifies people all over the world. But who is Michaelreally? The documentary… L'articolo: ilsulMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: SCHUMACHER: il documentario ufficiale sul Campione - BarbaraPremoli : SCHUMACHER: il documentario ufficiale sul Campione - MotoriNoLimits : SCHUMACHER: il documentario ufficiale sul Campione -