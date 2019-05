Salute | le patologie a cui possono andare incontro le ginocchia

Salute : 5 milioni di italiani con ulcere e patologie croniche ai piedi : Un italiano su due soffre di una patologia ai piedi che compromette il suo benessere complessivo. Tra queste, sono in aumento le lesioni ulcerative – non solo nei pazienti diabetici e geriatrici – che interessano oltre 5 milioni di persone, secondo gli ultimi dati della Società italiana di diabetologia. E’ l’allarme degli esperti che si ritroveranno a Napoli sabato 27 e domenica 28 aprile, nell’Auditorium ...

Salute - sos esperti : per 5milioni di italiani lesioni ulcerative e patologie croniche ai piedi : ... va Morghen, 58, per il congresso internazionale di podologia e podiatria sul tema 'Piede complicato da patologie croniche ', a cui partecipano specialisti provenienti da tutto il mondo. Il meeting è ...

Salute - Franco Berrino : “Il girovita è il più importante segnale di rischio per cancro - infarto e altre patologie letali” : Franco Berrino, intervistato dal Corriere della Sera, parla di alimentazione e di Salute. Il noto medico epidemiologo, che ha lavorato per molti anni all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, presenta il suo ultimo libro “La via della leggerezza“. Berrino, come sempre, prende posizioni forti nei confronti della moderna società dei consumi che lui definisce ‘obesiogena‘. «Viviamo in un mondo di pesantezza, ...