Quadro rubato Uffizi rientra da Berlino

Il ministro della Cultura Bonisoli annuncia la disponibilità dia farre in Italia il "Vaso di fiori" di Van Huysum,dai nazisti aglinel 1944. L'opera del pittore olandese fu portata via daglidurante l'occupazione nazista ed è attualmente in possesso di una famiglia tedesca. La ministra tedesca Muntefering ha ribadito la disponibilità a riportare in Italia il "Vaso di fiori" e a collaborare per celebrare "Raffaello 2020", con eventuali prestiti, dice il ministro Bonisoli.(Di sabato 11 maggio 2019)