Palermo | si spaccia per esorcista abusando delle vittime | tre arresti

Palermo : netturbino spacciava durante il lavoro usando mezzo raccolta rifiuti - arrestato : Palermo , 12 apr. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo hanno arrestato un netturbino colto in flagrante mentre, durante l’orario di servizio ed utilizzando il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti , effettuava le consegne di stupefacente ai clienti. Nel c

Palermo - un arresto per l'omicidio di Pagliarelli. 'Lo spacciatore ucciso da un cliente' : Ha un nome l'assassino di Francesco Manzella, lo spacciatore ucciso la notte fra domenica 17 e lunedì 18 , con un colpo alla nuca. I poliziotti della squadra mobile di Rodolfo Ruperti hanno fermato ...

Palermo : scoperto a spacciare alla Zisa - in manette : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto G.S., palermitano 33enne, con precedenti di polizia, sorpreso in strada nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’arresto è maturato nell’ambito dei consueti servizi di cont