ilmattino

(Di sabato 11 maggio 2019) Ha risposto alle domande del giudice e si è difeso per oltre un?ora.Del Re replica alle accuse di essere il responsabile dell?agguato di piazza nazionale culminato nel...

SkyTG24 : Parla la zia di #Noemi, la bimba rimasta gravemente ferita nella sparatoria in piazza Nazionale a #Napoli: 'Quando… - mattinodinapoli : Noemi, parla Armando Del Re: «Io non c’entro, così i giornali mi massacrano» - noemi_remi9 : @Alessia86049521 @iicardi7 Ma cosa ma l’hai vista la faccia di luifa? Ma aspettate invece di parlare che non sappia… -