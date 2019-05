Emanuele Scieri | Procura di Pisa dispone la riesumazione cadavere Autopsia per capire se

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) La salma di, il parà 26enne trovato morto nella caserma Gamerra diil 16 agosto del 1999, sarà riesumata, secondo quanto scrive Il Tirreno. La decisione delladiapre nuovi scenari nelle indagini ripartite appena un anno fa, dopo che il caso era stato a suo tempo archiviato come suicidio. La nuova, a distanza di 20 anni, servirà a stabilire se un immediato soccorso avrebbe potuto salvare la vita al militare siciliano, trovato morto ai piedi di una torre dismessa all’interno della caserma e usata per “sgonfiare” i paracadute, per la cui morte sono indagati tre ex commilitoni, accusati di omicidio volontario in concorso. Giustizia & Impunità Di F. Q.., l’ex parà arrestato: “Se mi incastrano, muoio in carcere. Vado negli Usa e rinuncio alla ...

