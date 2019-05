De Michelis fu banalizzato ma resta un protagonista del riformismo craxiano

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Gianni Deè stata una personalità di grande rilievo nella seconda parte della prima Repubblica (dal 1976-fino al 1992-’94). Lo fu innanzitutto sul piano della dialettica interna al PSI. Egli fu uno dei leader dei giovani lombardiani che, in contrapposizione alla duplice subalternità nei confronti della DC e del PCI praticata da De Martino, appoggiarono Bettino Craxi come nuovo segretario del PSI in nome di una linea “corsara” conflittuale con il moderatismo politico della DC e con il conservatorismo ideologico del PCI berlingueriano. Poi quando i lombardiani entrarono in conflitto con Craxi Delo appoggiò a fondo favorendo il suo definitivo consolidamento alla guida del PSI.Da quel momento in poi Defu fondamentalmente un uomo di governo. Prima concentrò la sua attenzione sulle politiche industriali e ...

