Atalanta supera l’Inter e si prende il terzo posto Classifica In campo Cagliari-Lazio : 0-0 : Dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini passa con i primi due tiri in porta della gara. E, aspettando i rivali, sogna sempre più in grande

Atalanta vince contro il Genoa (2-1) supera l’Inter e conquista il terzo posto Classifica : Dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini passa con i primi due tiri in porta della gara. E, aspettando i rivali, sogna sempre più in grande

Atalanta vince contro il Genoa (2-1) supera l’Inter e conquista il terzo posto : Dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini passa con i primi due tiri in porta della gara. E, aspettando i rivali, sogna sempre più in grande

Napoli - superata la botta? Ma contro l'Atalanta dell'ex Zapata sarà dura : Alle 19 per guardarsi allo specchio e capire che Napoli è, e soprattutto che Napoli sarà. Al San Paolo si gioca il posticipo che vale molto per l'Atalanta in chiave corsa Champions, ma serve alla ...

Atalanta-Empoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Dragowski insuperabile [FOTO] : 1/15 Mauro Locatelli/Laresse ...