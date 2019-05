Truffa aggravata | falsi corsi di formazione con fondi Inps | due ai domiciliari

OPERAZIONE ´SENZATERRA´ : SCOPERTA FRODE MILIONARIA SUI FONDI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA. 36 DENUNCIATI PER FALSO E Truffa AGGRAVATA. : E' questo il risultato di investigazioni condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano e finalizzate al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, con particolare ...

Per Lucano nuova indagine : è accusato di Truffa aggravata : Adesso Mimmo Lucano è accusato anche di truffa aggravata. Ieri, poche ore dopo il suo rinvio a giudizio per il modo in cui avrebbe gestito il sistema di accoglienza, il sindaco (sospeso) di Riace è stato raggiunto da un nuovo avviso di chiusura indagini, stavolta in relazione all'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 134mila euro. Con Lucano risultano sotto inchiesta ...

Riace - nuovo avviso di garanzia a Mimmo Lucano per Truffa aggravata : Il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, ha ricevuto un nuovo avviso di garanzia, questa volta per truffa aggravata. L'accusa rientrerebbe nel secondo filone dell'inchiesta 'Xenia', la stessa per cui Lucano - sindaco simbolo dell'integrazione dei migranti - è stato rinviato a giudizio proprio ieri.Continua a leggere

Legge 104 : permessi familiari - quando scatta la Truffa aggravata : Legge 104: permessi familiari, quando scatta la truffa aggravata truffa aggravata con la Legge 104 In merito alla Legge 104 e ai permessi retribuiti spesso capita di assistere a lavoratori che, invece di assistere il familiare disabile, approfittano di quei giorni di permesso per andare a fare una gita fuori porta, una breve vacanza all’estero o altre attività che nulla hanno a che vedere con la vera finalità dei permessi retribuiti ...

Truffa aggravata all'Inps - a Marsala chiesto processo per 46 indagati : Truffa aggravata ai danni dell'Inps, per un ammontare di circa 268 mila euro, e falso ideologico sono i reati contestati dalla Procura di Marsala a 46 persone, tra imprenditori e dipendenti, almeno ...

Gettoni d’oro mai coniati per i vincitori delle trasmissioni Rai : cinque dirigenti della Zecca indagati per Truffa aggravata : Fatturavano alla Rai la produzione dei Gettoni d’oro destinati ai vincitori di alcune popolari trasmissioni come Uno mattina, I fatti vostri, La prova del cuoco e Affari tuoi. Ma in realtà non li avevano mai coniati e ora rischiano di essere processati per truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture. cinque tra dirigenti ed ex dirigenti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sono indagati dalla procura di Roma perché, secondo ...

Furbetto del cartellino arrestato. E' accusato di Truffa aggravata : Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trieste hanno tratto in arresto in flagranza di reato un dipendente 53enne della Trieste Trasporti , ora accusato di truffa ...

