Sara Dal Mastro | aggressione con l' acido all' ex Davanti al Gip | ' Sono pentita'

Ghost Recon Breakpoint : nella modalità single player non ci Saranno compagni guidati dall'IA : Se avete in programma di giocare a Ghost Recon Breakpoint come giocatore singolo, allora questa è la notizia che fa al caso vostro. Ubisoft ha confermato che all'interno del gioco non avrete nessun compagno di squadra controllato dall'IA che vi sosterrà.Al contrario, il vostro personaggio in Breakpoint oltre ad altre nuove funzionalità di gioco avrà un drone che lo aiuterà durante le imprese. La ragione di questo è tutto nella premessa di Ghost ...

Sfregiato con l’acido dalla ex : “Sara mi perseguitava - era ormai un incubo” : Alle spalle una relazione turbolenta finita male, da cui era anche nata la sua bambina. Un rapporto difficile col proprio corpo, tanto da spingerla a fare un intervento per perdere 40 chili d’un colpo. A essere costantemente a dieta, attenta a non sgarrare, a non prendere più neanche un etto. E quella storia, finita prima ancora di iniziare, con un...

Schalke 04 - Wagner sarà il nuovo allenatore dalla prossima stagione : Lo Schalke ha scelto David Wagner. Contratto triennale per il tecnico tedesco, che dalla prossima stagione siederà sulla panchina dei Koenigsblauen. Già giocatore dello Schalke dal ’95 al ’97, Wagner torna dunque in patria dopo l’esperienza inglese all’Huddersfield, portato in Premier nel 2017 via play-off e poi lasciato lo scorso gennaio, dopo aver centrato la salvezza nella prima stagione fra i big. SEGUI ...

LIVE Chelsea-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Hazard sarà in campo dal primo minuto : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-ARSENAL DI Europa League 2019 (INIZIO ALLE ORE 21.00) La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...

La finale di Champions è tutta inglese e non accadeva dal 2008 - sarà Tottenham-Liverpool : All’Amsterdam Arena ieri sera è andato in scena il secondo atto della tragedia dal titolo “Vietato sottovalutare”. Era successo ventiquattro ore prima al Barcellona: il tre a zero del Camp Nou pareva uno svantaggio incolmabile per i Reds. E invece a fine match scorrono fiumi di lacrime, quelle di delusione di Messi, e quelle di commozione del popolo di Anfield che canta “you’ll never walk alone”. La lezione impartita un anno fa dalla Roma non è ...

Roma Juventus probabili formazioni - sarà 4-4-2 : ancora Kean-CR7 dal 1' : Roma Juventus probabili formazioni – Roma Juventus si avvicina. Al contrario dei loro prossimi avversari, i bianconeri però non avranno alcuna pressione in questo turno di campionato: l’ottavo scudetto consecutivo è ormai già cucito sul petto. Da quando è arrivata la sentenza, forse giustamente, la Juve ha però perso un po’ di grinta e ha […] More

Caso Siri - oggi il sottosegretario leghista sarà estromesso dal governo : Nel Consiglio dei Ministri di oggi il primo ministro Giuseppe Conte proporrà la revoca di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione il cui Caso ha diviso l'esecutivo. Se si dovesse arrivare ad un voto, il Movimento Cinque Stelle avrebbe la maggioranza, ma una conta significherebbe mettere a verbale una crisi di governo profonda.

Genoa - dal GalataSaray arriva Gumus : Il Genoa batte il primo colpo sul mercato in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport , il club del presidente Preziosi ha praticamente già definito l'ingaggio a parametro zero dal Galatasaray dell'ala turca Sinan Gumus , 25 anni. A centrocampo dovrebbe arrivare il giovane Mattia ...

Vinta dal male - Cividale piange Sara Butelli : Lutto a Cividale per la morte di Sara Butelli , 23 anni, sconfitta dal male contro cui aveva lottato con tanta forza e coraggio nell'ultimo anno. Sara lascia la mamma, il papà, il fratello minore, i ...

F1 - Angelo Sticchi Damiani sul rinnovo del GP d’Italia : “La firma ci sarà a luglio. Un accordo vantaggioso dal punto di vista economico” : La notizia è di una settimana fa: il GP d’Italia di Formula Uno non sparirà dal calendario della massima categoria dell’automobilismo. Come è noto, l’Automobil Club d’Italia e Liberty Media, la società organizzatrice del Mondiale di F1, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: Monza continuerà a essere al centro del campionato iridato della massima categoria automobilistica almeno fino al 2024. Il ...

Playoff NBA - DeMarcus Cousins ha recuperato dall'infortunio : ci sarà contro Houston? : Per farlo continuerò a lavorare senza tenere conto di quello che il mondo dice di me. Ci sono davvero troppe opinioni in giro, tutti si sentono in diritto di poter dire la loro. Magicamente sono ...

RAGE 2 sarà "separato" dal capitolo originale nel gameplay e nella storia : L'originale RAGE è uscito nel 2011. Mentre il gioco è stato venduto abbastanza bene, ha ricevuto recensioni contrastanti e questo è in parte il motivo per cui l'annuncio del sequel è stato così sorprendente. Inoltre, l'imminente RAGE 2 sembra avere un aspetto molto diverso rispetto al predecessore, tanto da sembrare quasi una nuova IP, come rivelato in un'intervista da Tim Willits di id Software.Willits ha parlato con Dualshockers dei risultati ...

OUKITEL K9 sarà in vendita dal 13 maggio - con uno sconto per chi lo acquista entro il 20 maggio : Si avvicina il momento della commercializzazione di OUKITEL K9, il più grande smartphone del produttore cinese, in promozione fino al 20 maggio. L'articolo OUKITEL K9 sarà in vendita dal 13 maggio, con uno sconto per chi lo acquista entro il 20 maggio proviene da TuttoAndroid.

Iker Casillas lascia l’ospedale : lo spagnolo sorridente al fianco di Sara Carbonero [FOTO] : Iker Casillas è stato dimesso dall’ospedale a seguito dell’infarto che lo ha colpito durante l’allenamento del Porto Iker Casillas ha lasciato oggi l’ospedale nel quale era ricoverato a seguito dell’infarto occorsogli durante un allenamento del suo Porto. Il portiere spagnolo è uscito dall’ingresso principale assieme alla sua compagna, la bella giornalista Sara Carbonero. Inizialmente Iker Casillas ha ...