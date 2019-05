Perché non si devono tosare i cani quando fa caldo

Festa della mamma : non c'è una data fissa Perché coincide con la 2^ domenica di maggio : La Festa della mamma celebra tutte le mamme del mondo, ma ogni nazione ha le sue tradizioni e una diversa data, anche se la sua storia è sempre la stessa. Quest'anno la celebrazioni delle mamme cade il 12 maggio in Italia, negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa. Ma non per tutti i paesi la ricorrenza si celebra nella medesima giornata. La motivazione trova origine nelle radici storiche della Festa stessa: una convinzione comune vuole far ...

Vittorio Feltri : "Bravo - Giuseppe Conte. Però ti dico io che fine farai". Perché non è più un premier : Caso Siri. Ieri Conte si è mosso, e lo ha risolto. Bravo. Abbiamo a che fare con un premier astuto, un avvocato preparato. Ha vinto lui. Resterà lì con la sua elegante pochette e la sua zazzera ben pettinata, su un cervello che ci si sbaglia a ritenere di piccola cilindrata. Mi spiego. Quando il 2 m

I tecnici di Google Stadia spiegano Perché la latenza non sarà un problema sulla nuova console : Google ha concluso il primo giorno del suo evento annuale per gli sviluppatori, Google I / O, in cui sono state date alcune informazioni circa Google Stadia.Durante la conferenza di appena un'ora dell'evento di tre giorni, alcuni membri dello staff di Google sono saliti sul palco per delineare il modo in cui la compagnia sta riducendo la latenza a livelli impercettibili e la creazione di uno streaming da utilizzare all'interno dei PC di gioco ...

Pamela Prati torna a Verissimo e mostra alla Toffanin una foto di Mark Caltagirone e dei suoi figli. Ecco perchè non si è sposata : Pamela Prati ed Eliana Michelazzo a Cologno Monzese Pamela Prati è tornata. Dopo circa 20 minuti d’assenza, la sarda showgirl è tornata nello studio di Verissimo, che aveva abbandonato per chiamare Mark Caltagirone e – probabilmente – sfuggire al fuoco incrociato di domande di Silvia Toffanin. La chiamata non sarebbe però andata a buon fine. In compenso, rivela Dagospia, Pamela avrebbe mostrato alla padrona di casa (e soltanto ...

Perché Archie potrebbe diventare principe grazie a nonno Carlo : Archie Harrison Mountbatten-Windsor è il primogenito dei Duchi di Sussex Harry e Meghan e per ora è soltanto settimo in ordine di successione al trono, ma potrebbe diventare principe grazie a nonno Carlo. Lo riporta, tra le varie testate, il Daily Mail.Il royal baby è per ora semplicemente “Master Archie” ma, stando a quanto afferma l’esperta della famiglia reale Patricia Treble, il piccolo Archie potrebbe ...

Piccolo : bus fermi Perché non rispettano requisiti Euro6 - Meleo assessore immobilismo : Roma – “È da oltre un mese che 70 bus usati, acquistati in Israele, sono fermi in un rimessaggio vicino Guidonia perche’ non rispettano i requisiti Euro 6 previsti dalla legislazione. Altro che Citta’ in Movimento di LindaMeleo, questo e’ l’assessorato all’immobilismo”. Cosi’, su Twitter, Ilaria Piccolo, consigliere Pd del Comune di Roma. L'articolo Piccolo: bus fermi perché non rispettano ...

Perché l'antifascismo è un punto fermo non negoziabile : C’è sempre bisogno di antifascismo. Questo è il punto fermo non negoziabile.Un punto di necessità che le polemiche intorno all’annuale edizione del Salone del Libro di Torino ha riportato al centro del dibattito della cultura italiana seppur in maniera forzata.Per chi non lo avesse capito in questi anni è in gioco davvero un pezzo di democrazia perché l’Ur-Fascismo di cui parlava Umberto Eco ...

Il “Fenomeno” Ronaldo a gamba tesa : “perchè quando perde il Barcellona non è mai colpa di Messi?” : Il Fenomeno Ronaldo ha parlato delle colpe di Messi nell’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League Il Fenomeno Ronaldo è uno che di gare importanti ne ha giocate a bizzeffe. Il brasiliano ha colto l’occasione per bacchettare i cronisti rei d’aver coccolato un po’ troppo Messi negli ultimi giorni. L’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League è anche un po’ colpa sua: “A ...

Cannabis light - Marola (Easyjoint) : “Salvini? Sbruffoncello - Perché non affronta i veri problemi di cocaina ed eroina?” : “Salvini e la sua battaglia contro i Cannabis shop? La verità è che quello Sbruffoncello ha paura della sentenza della Cassazione a sezioni unite che arriverà il 30 maggio sul commercio di Cannabis light”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Luca Marola, fondatore di EasyJoint, che è stata la prima azienda a mettere in commercio le infiorescenze della canapa in Italia, nel maggio 2017. Marola ...

Mangiare poco non fa dimagrire - anzi : ecco Perché : Tagliare in modo drastico le calorie e in genere Mangiare poco non fa dimagrire, anzi, rischia di far accumulare chili in più. ecco cosa dice la scienza Siete perennemente a stecchetto e non riuscite a dimagrire ? Lo dicono diversi studi: privazioni e sacrifici a tavola non fanno perdere peso . anzi, rischiano con il tempo di avere l'effetto ...

'Giochi' e trasgressioni - Perché qualcuno non può farne a meno? : Torino - Sessualità fa rima con spontaneità e si coniuga con la dimensione della relazione e del consenso. In questo caleidoscopico mondo abitato da pelle e sensi, e da mente e cuore , il gioco erotico può tranquillamente farne parte. Prima di addentrarci nei meandri di questo tema, bisogna effettuare un distinguo di fondamentale ...

Non chiamatelo paradiso fiscale - ecco Perché le Canarie sono una valida alternativa per gli imprenditori italiani : Economia, fiscalità e possibilità di crescita per le imprese Poi si è aggiunto l'elemento economico : in quanto comunità autonoma, e in virtù della sua posizione estremamente periferica, sono un ...

Sblocca cantieri : Landini - 'Non va bene Perché aumentano costi’ : Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Lo Sblocca cantieri non va bene perché aumentare il subappalto, ritornare alla logica del massimo ribasso, introdurre il concetto che chi progetta, realizza e controlla è sempre lo stesso soggetto hanno fatto lievitare i costi nel nostro Paese. Se oggi, attraverso ques