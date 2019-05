Milan | Gattuso | “Non è una stagione deludente”

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Le dichiarazioni di Gennaro, allenatore del, in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero non è d’accordo con chi parla dideludente: “Qualcuno vuol far passare questaper deludente ma siamo davanti alla Lazio e a pari punti con la Roma: a inizionessuno se lo aspettava ma dobbiamo continuare perché ci stiamo giocando qualcosa di importante”. Il quarto posto è ancora alla portata del, seppur condizionato dal fatto che l’Atalanta debba fare un passo falso: “Andassimo in Champions avrei fatto il mio? Non è un mio problema, io so quello che ci siamo detti con i dirigenti, devo fare più punti possibili e raggiungere la Champions e dopo vediamo”. “Non ho bisogno di essere accarezzato, le carezze non mi piacciono. A me piace stare dove ...

