Migranti | almeno 70 morti in un naufragio al largo della Tunisia

(Di venerdì 10 maggio 2019)70sono annegati, oggi, a causa dell’affondamentoloro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di Sfax in. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da pescherecci nella zona. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina Tap. Idi origine subsahariana sarebbero partiti dalla Libia e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ad operaMarina militare tunisina. I corpi ripescati saranno trasferiti all’ospedale universitario Sfax Habib Bourguiba. Dell’episodio ha riferito oggi anche il quotidiano al-Chourouk. “70sono annegati oggi aldi Sfax,, in un. Molto probabilmente la barca è partita dalla Libia e il numero dipotrebbe aumentare. L’operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state ...

